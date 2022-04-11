魔術快手法「暗摃」金戒 南市警1天內逮雜工盜

遭蕭男偷走的一枚三錢重金戒指。（圖由警方提供）

2022/04/11 10:06

〔記者王俊忠／台南報導〕1名蕭姓男子於4月9日上午到台南市中西區1家銀樓，佯裝買黃金戒指，在挑選時先試戴1枚金戒指，再於店員拿其他戒指飾盤供他挑選時，他利用店員不注意之際，以近魔術快速手法勾取另枚金戒指藏在手中，再假裝戒圍不合、歸還第1枚戒指，他暗藏偷得的第2枚戒指離開，警方獲報仍在1天內找到他。

這名嘉義朴子人的蕭男（41歲、有竊盜、侵占素行），平日做雜工維生，他於4月9日從新營搭火車到市區，當天上午10點半許前往中西區西門路2段1家銀樓，他佯裝買黃金戒指、想要挑選，先於手指試戴1枚金戒指，再趁店員拿出置放各款戒指的金飾盤供其挑選且不注意之際，以幾近魔術的快速手法勾取金飾盤內另1戒指戴在手上。

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蕭嫌「暗摃」第2枚戒指後，再假裝說戒圍不合，把第1枚試戴的戒指還給店員，他手中則暗藏第2枚戒指得手後離開。事後，店員清點發現有1枚3錢重的金戒指不翼而飛、遭蕭嫌偷走，損失2萬1100元，立即報警處理。

轄區南市警二分局海安派出所員警獲報、動員警力全面調閱周邊近百支監視器，地毯接力式的釐清鎖定竊嫌行進動線與衣著特徵。10日，員警前往其行蹤最後出沒的地區搜尋，在員警鍥而不捨努力下，於10日上午11點在海安路、府前路口發現蕭嫌蹤跡，即上前盤檢帶回調查。

警方提示相關影像等具體事證，發現蕭嫌在9日偷得金戒指後，隨即步行到1公里外的另家銀樓，以1萬8900元價格變賣該只偷得的金戒指，並拿著變賣贓款到電子遊戲場打電玩幾乎花光，其甫從電玩店出來就被警方發現盤檢，被逮時身上僅剩1千元現金，警方訊後依竊盜罪嫌將蕭男移送台南地檢署偵辦。同時，也不排除蕭嫌可能另涉其他竊案，民眾如有任何線索可與二分局偵查隊員警聯繫。

由於蕭男已將金戒指變賣給不知情的另家銀樓，警方說，受害銀樓需對蕭嫌提告及求償。

蕭姓男子利用銀樓店員不注意之際暗摃一枚金戒指。（圖由警方提供）

蕭姓男子利用銀樓店員不注意之際暗摃一枚金戒指。（圖由警方提供）

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