拾金不昧真君子 一疊10萬元現金物歸原主

蔡姓男子在民族、熱河街口拾獲10萬元現鈔，趕緊拿到派出所報案。（圖讀者提供）

2022/04/11 10:03

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄蔡姓男子本月8日上午在民族、熱河街口拾獲10萬元現鈔，趕緊拿到派出所報案，員警發現千元捆鈔條上寫著「合庫高農陳○○」，從拾得地點研判是民眾到「高雄地區農會信用部」提領的現金，進一步查詢後，確認是李姓民眾提領的10萬元，並通知他領回，失主對蔡男拾金不昧行為非常感謝。

三民第二分局民族路派出所警員蔡瓊慧8日接獲蔡男（56歲）來電，指他在民族、熱河街口拾獲10萬元，因擔心失主很著急，先致電告知警方後再送到派出所。

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蔡隨後拿著一捆千元大鈔至派出所，由員警受理拾得物程序，員警發現捆鈔條上蓋有圓戳並寫著「合庫高農 陳○○」，致電詢問銀行，但合庫沒有高農分行，員警從拾得地點推測，可能是在民族、熱河街口附近的「高雄地區農會信用部」提領的10萬元。

員警再去電詢問，該農會確實有名陳姓行員，他上午剛經手一筆10多萬元的提款，隨即聯絡上李姓失主，請他至民族派出所領回。失主對於警方迅速處理及蔡男拾金不昧的行為，表示萬分感謝。

警方呼籲，民眾外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎遺失時，可就近至各派出所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。

蔡姓男子在民族、熱河街口拾獲10萬元現鈔，趕緊拿到派出所報案。（圖讀者提供）

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