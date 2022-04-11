標誌不明罰單被撤銷 交通局翻案扳回一城

黃女罰單被撤銷，交通局上訴，高雄高等行政法院發回重審。（記者鮑建信攝）

2022/04/11 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓駕駛晚上戰備跑道超速被開單，以警示牌放置地點有瑕疵，及夜間沒有照明設備看不到為由翻案成功後，交通局不服上訴，高雄高等行政法院認為有疑點未釐清，撤銷原判決，發回重新審理扳回一城。

據了解，黃女於2020年3月16日晚上7點多，開車行經屏東戰備跑道台1線430.5公里，因超速被枋寮分局開罰1800元後，向高雄地院遞狀要求翻案。

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她說，超速路段於昏暗環境下，設置的警告標示，不符合「明顯標示」的認定。又說，現場擺設的不是「前有測速照相」大型告示牌，且其位置不是在路旁，而是在中央分隔島，根本看不到。

交通局則說，違規地點與警告標誌相距約163公尺，符合「100公尺至300公尺間，明顯標示」的舉發要件，且告示牌為紅色外框三角形警示標誌，樣式清晰明顯，前方亦無任何遮蔽物阻擋視線，也符合規定的反光係數，夜間有自然光線及車燈照射下，足可清楚辨識。

高雄地院指出，該標誌所設置的路段，為單向3線的快車道，中央分隔島與最內側車道間，又有障礙物線，路面甚為寬廣。而黃女行駛最外側車道，又無路燈照明，依她視野及車燈照明所及範圍，恐無法看到警告標誌，裁定不罰。

高雄高等行政法院調查，排除路燈照明不足情形，並認為違規路段是否屬「特殊情況」，原判決未依職權查清楚，撤銷發回地院重查。

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