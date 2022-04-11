為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    標誌不明罰單被撤銷 交通局翻案扳回一城

    黃女罰單被撤銷，交通局上訴，高雄高等行政法院發回重審。（記者鮑建信攝）

    黃女罰單被撤銷，交通局上訴，高雄高等行政法院發回重審。（記者鮑建信攝）

    2022/04/11 07:01

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓駕駛晚上戰備跑道超速被開單，以警示牌放置地點有瑕疵，及夜間沒有照明設備看不到為由翻案成功後，交通局不服上訴，高雄高等行政法院認為有疑點未釐清，撤銷原判決，發回重新審理扳回一城。

    據了解，黃女於2020年3月16日晚上7點多，開車行經屏東戰備跑道台1線430.5公里，因超速被枋寮分局開罰1800元後，向高雄地院遞狀要求翻案。

    她說，超速路段於昏暗環境下，設置的警告標示，不符合「明顯標示」的認定。又說，現場擺設的不是「前有測速照相」大型告示牌，且其位置不是在路旁，而是在中央分隔島，根本看不到。

    交通局則說，違規地點與警告標誌相距約163公尺，符合「100公尺至300公尺間，明顯標示」的舉發要件，且告示牌為紅色外框三角形警示標誌，樣式清晰明顯，前方亦無任何遮蔽物阻擋視線，也符合規定的反光係數，夜間有自然光線及車燈照射下，足可清楚辨識。

    高雄地院指出，該標誌所設置的路段，為單向3線的快車道，中央分隔島與最內側車道間，又有障礙物線，路面甚為寬廣。而黃女行駛最外側車道，又無路燈照明，依她視野及車燈照明所及範圍，恐無法看到警告標誌，裁定不罰。

    高雄高等行政法院調查，排除路燈照明不足情形，並認為違規路段是否屬「特殊情況」，原判決未依職權查清楚，撤銷發回地院重查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市危險路段2個月釀7死 警取締139公里嚴重超速
    2022/04/09 09:38

    中市危險路段2個月釀7死 警取締139公里嚴重超速
    狗界車神？德男收超速罰單 駕駛竟是寵物「博美犬」…
    2022/04/08 20:08

    狗界車神？德男收超速罰單 駕駛竟是寵物「博美犬」…

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    駕駛注意了 苗縣3處區間測速3/31上路執法
    2022/03/26 09:27

    駕駛注意了 苗縣3處區間測速3/31上路執法
    罕見！罰單被撤銷抗告 見解不一移送最高行政法院
    2022/02/17 07:05

    罕見！罰單被撤銷抗告 見解不一移送最高行政法院

    歡樂時光怎麼可以少了 方便又好吃的比薩
    「省道飛行員」絕跡？屏東戰備道區間測速三月啟用
    2022/02/10 09:47

    「省道飛行員」絕跡？屏東戰備道區間測速三月啟用
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播