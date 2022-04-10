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    控妻跟男人開房間1整天 人夫卻因這緣由落敗

    人夫阿能控訴妻子小潔外遇一名不詳男子，兩人還上旅館開房間待上一整天，但阿能舉證不足，台南地院法官判阿能敗訴。（資料照，記者王俊忠攝）

    人夫阿能控訴妻子小潔外遇一名不詳男子，兩人還上旅館開房間待上一整天，但阿能舉證不足，台南地院法官判阿能敗訴。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/04/10 23:50

    〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿能持有錄影光碟，指控前妻小潔尚未離婚前曾與1名不詳男子搭車到台南1家商務旅館共處一整天，懷疑妻子與不詳男有超乎一般異性朋友交往關係，對妻子提告求償30萬元；小潔否認與不詳男在旅館待一整天、也強調沒有逾矩，當時兩人是分開兩間房。法官以人夫錄影舉證不足、判阿能敗訴。

    阿能提告主張，他與妻子小潔在2017年9月結婚，2020年12月經法院判決離婚確定，但在小潔與他還是夫妻關係期間，他發現2019年7月中旬妻子與1名身分不詳的男子一起搭乘1輛小客車到台南市區1家商務旅館。

    阿能痛訴妻子與該不詳男子在該旅館待了長達1天，這情況已超乎一般普通異性朋友的交往關係，破壞他與小潔婚姻的圓滿幸福，後來他與小潔經法院判決離婚後，直到2020年7月底，其友人告知「小潔與其他男性上旅館」的情事，他才依法提告求償。

    對於丈夫提出錄影影片證據，小潔解釋，影片中人物是她沒有錯，她是有跟朋友去商務旅館，但是分開兩間房間，且與朋友沒有待在旅館一整天做逾矩之事，她沒有背叛夫妻關係、未侵害丈夫的配偶權。

    台南地院法官指此案舉證責任在於人夫阿能，從阿能提供的影片與截圖，只能看出小潔有與1名男子搭車到這家旅館，但兩人沒有情侶牽手、擁抱或接吻等不當交往行為；而影片有6段錄影，每段影片最多24秒，非全天候對準旅館入口拍攝，無法證明小潔與不詳男在旅館同宿長達1天時間，也無法證明兩人有逾矩行為，對阿能主張難以採信，判阿能敗訴，但還可上訴。

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