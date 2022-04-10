賊順手撬置物箱偷走現金、藍芽耳機 警循定位赴新北逮人

警循藍芽耳機定位一路赴新北逮人，並起獲贓物。（記者李容萍翻攝）

2022/04/10 17:02

〔記者李容萍／桃園報導〕居住新北市樹林區的46歲李姓男子，因為缺錢花用，前天晚上6點跑到桃園市大溪區大溪觀光吊橋下的停車場，尋找下手目標，隨機撬開1輛機車的座墊，發現內有現金2000元及iPhone智慧耳機等值錢物品得手就跑，結果他不知道其中一個贓物「藍芽耳機」，是有定位功能的，他跑到哪，被害騎士都知道。

被害的洪姓騎士取車發現機車置物櫃被撬開，裡面貴重物品不翼而飛，立刻向警方求助，好在對方偷走的東西包含有定位系統的耳機，他就報路給警方，一路從桃園跑新北樹林追人，順利找回遺失的東西。

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大溪警分局中新派出所所長胡藤耀今日表示，警方見被害人手機定位確認失竊耳機可能位置話，員警二話不說，立刻叫被害人「你上車怎麼走跟我講，往哪邊快點快點，你先上先上上來啊！」2人一路跟著導航，就從桃園市大溪區騎到新北市樹林區，確認再確認，果然逮到李姓男子，並在李男身上查獲iPhone耳機及花剩下現金幾百元，人贓俱獲。

李姓男子供稱，前天下午從新北騎腳踏車沿自行車步道，前往大溪散心，身上缺錢花用，在大溪橋下發現該機車，撬開後座置物箱偷竊得逞，再一路騎腳踏車返回樹林花用，自己根本不知道小小耳機有定位功能，還因為這個小東西行蹤全露出馬腳。

警循藍芽耳機定位一路赴新北逮人，並起獲贓物。（記者李容萍翻攝）

警循藍芽耳機定位一路赴新北逮人，並起獲贓物。（記者李容萍翻攝）

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