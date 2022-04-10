為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄14歲少女壓力大失眠上學常遲到遭誤解 逃學翹家失聯警找到了

    高雄14歲少女（左一）壓力大失眠上學常遲到遭誤解，逃學翹家失聯警找到了，員警了解情況並開導。（民眾提供）

    高雄14歲少女（左一）壓力大失眠上學常遲到遭誤解，逃學翹家失聯警找到了，員警了解情況並開導。（民眾提供）

    2022/04/10 13:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市14歲少女小婷（化名）因各種壓力造成失眠，上學時常遲到被家人責難，竟索性逃學翹家不知去向，學校通知家屬協尋未果，少女母親求助少年警察隊，警方透過小婷的友綽號「阿祥」男子幫忙尋找，並運用網路通訊軟體及科技偵查，研判少女躲在同學家中，立刻動身前往該處找到人，原來她找同學訴苦，一家人很快團圓，員警也當起和事佬，居中化解師長對小婷遲到的誤解。

    少年隊得知小婷就讀美術班，在美術方面十分有天分，鼓勵小婷可以試著用作畫或其他正當興趣抒發心情，未來也可以繼續朝自己的興趣精進，創造自身價值，有朝一日一定可以發展出自己的一片天地，小婷認真聆聽員警的勸導後，表示往後會與家人好好溝通，不會再任性離家讓家人擔心，少女家人今向協尋的員警表示感謝。

    14歲少年小婷因自身壓力長期睡眠狀況不好，導致早上無法早起，上學經常遲到，家人因而責罰，累積不少磨擦，心中沒有宣洩出口，日前對家人謊稱上學，卻逃學、翹家，跑去同學家找朋友訴苦，家人聯絡不上她，心急如焚至派出所報案，少年隊比照刑案偵辦，很快掌握她的蹤跡，母親見到女兒小婷，心中的大石終於放下。

    少年隊長王春生表示，孩子於青春期時，會經歷身心上的巨變，成長過程並非孩子單方面的課題，需要父母與孩子共同努力，若父母能夠讀懂孩子叛逆行為背後的心理需求，學會尊重孩子，必能創造良好的親子關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄失聯少女染毒裝成熟 謊報他人名字被戮破帶回少家院
    2022/01/10 13:18

    高雄失聯少女染毒裝成熟 謊報他人名字被戮破帶回少家院
    輟學妹被禁用交友APP蹺家 家屬氣炸：總一有天遇到「大條的」
    2021/12/09 06:01

    輟學妹被禁用交友APP蹺家 家屬氣炸：總一有天遇到「大條的」

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    新莊兩少女失蹤》不堪男同學罵綠茶婊霸凌 遇網友示好被拐走
    2020/11/19 18:22

    新莊兩少女失蹤》不堪男同學罵綠茶婊霸凌 遇網友示好被拐走
    趁媽媽睡覺 4歲哥哥帶3歲妹妹偷溜出門卻迷路
    2020/08/05 14:26

    趁媽媽睡覺 4歲哥哥帶3歲妹妹偷溜出門卻迷路

    雙料影后 解放只為ONE BOY
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播