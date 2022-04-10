高雄14歲少女壓力大失眠上學常遲到遭誤解 逃學翹家失聯警找到了

高雄14歲少女（左一）壓力大失眠上學常遲到遭誤解，逃學翹家失聯警找到了，員警了解情況並開導。（民眾提供）

2022/04/10 13:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市14歲少女小婷（化名）因各種壓力造成失眠，上學時常遲到被家人責難，竟索性逃學翹家不知去向，學校通知家屬協尋未果，少女母親求助少年警察隊，警方透過小婷的友綽號「阿祥」男子幫忙尋找，並運用網路通訊軟體及科技偵查，研判少女躲在同學家中，立刻動身前往該處找到人，原來她找同學訴苦，一家人很快團圓，員警也當起和事佬，居中化解師長對小婷遲到的誤解。

少年隊得知小婷就讀美術班，在美術方面十分有天分，鼓勵小婷可以試著用作畫或其他正當興趣抒發心情，未來也可以繼續朝自己的興趣精進，創造自身價值，有朝一日一定可以發展出自己的一片天地，小婷認真聆聽員警的勸導後，表示往後會與家人好好溝通，不會再任性離家讓家人擔心，少女家人今向協尋的員警表示感謝。

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14歲少年小婷因自身壓力長期睡眠狀況不好，導致早上無法早起，上學經常遲到，家人因而責罰，累積不少磨擦，心中沒有宣洩出口，日前對家人謊稱上學，卻逃學、翹家，跑去同學家找朋友訴苦，家人聯絡不上她，心急如焚至派出所報案，少年隊比照刑案偵辦，很快掌握她的蹤跡，母親見到女兒小婷，心中的大石終於放下。

少年隊長王春生表示，孩子於青春期時，會經歷身心上的巨變，成長過程並非孩子單方面的課題，需要父母與孩子共同努力，若父母能夠讀懂孩子叛逆行為背後的心理需求，學會尊重孩子，必能創造良好的親子關係。

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