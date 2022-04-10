不甘被放鳥 5惡少抄斧頭、球棒砍殺10人仇家遭法辦

鄒姓少年等5人在案發現場被警方控制。（記者徐聖倫翻攝）

2022/04/10 12:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市今凌晨發生鬥毆案件，17歲鄒姓少年在網路上與人結怨，於是相約今凌晨於板橋街頭談判，但鄒少一夥等5人遭放鳥，等1小時等不到人，於是眾人前往吃宵夜，沒想到卻在速食店附近遇到仇家的支援人馬10人，鄒少等5人不管對方人多，抄起斧頭、球棒就是一陣砍，對方多人受傷血流滿面，所幸傷口不深均保住一命，警方獲報最終將鄒少等人帶回。

據了解，鄒少為中輟生，平時混跡雙北市，日前他與人在網路上結怨，雙方吵得不可開交，於是相約今凌晨0時在板橋區河堤談判，鄒少帶了5人前往，但等了1個多小時等不到人，鄒少氣得離開，前往雨農路連鎖速食店吃宵夜。

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就在雨農路上冤家路窄，鄒少撞見仇家的支援人馬楊姓、王姓男子等10人，鄒少等5人立刻拿出預藏的斧頭、球棒等武器衝上前攻擊，鄒少等人殺紅眼一陣亂砍亂揍，楊、王等人均被打得頭破血流，警方獲報也出動快打，將受傷人員送醫，並將鄒少等5人帶回。

鄒少等人偵訊時承認犯案，並稱就是氣不過，所以不管己方人少也要開打，而楊、王等人也對鄒少提出傷害告訴。訊後，警方依傷害、違反社會秩序維護法、少年事件處理法，將鄒少等5人移送法辦。

警方現場查扣斧頭、球棒等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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