賞柴山秘境 3女大生沒注意漲潮受困礁岩

海巡署、高市警消救出受困礁岩女大生。（圖由海巡署提供）

2022/04/10 12:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄科大4名女大生9日相約同遊柴山秘境，其中3人沒有注意到海水漲潮受困或失聯，岸上李姓女大生急忙通報救援，海巡署及高雄市警局、消防局合力搜尋，終於找到受困礁岩上3名女大生，她們獲救後仍驚魂未定。

海巡署第七巡防區指揮部於9日晚間6時許，接獲民眾118報案，稱其同行3名友人於中山大學海科院附近，因海水漲潮受困礁岩及失聯急需救援。

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海巡署人員詢問報案李姓女大生得知，她與其他3名女大生相約至柴山秘境，沿途欣賞美景及拍照，途中海水漲潮淹沒去路，導致2名失聯、1名位於礁岩上待援。

海巡署南部分署第五岸巡隊通報高雄市鼓山分局及鼓山消防分隊等單位，共同趕往搜救，經過半小時的搜尋，首先看到以手機手電筒發出求救燈光的許姓女大生，她受困在礁岩上動彈不得，隨即也在距離該處約3公尺礁岩上找到2名林姓女大生，搜救人員順利協助3人受困，除了有人輕微擦傷，並無大礙。

第七巡防區指揮部表示，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路的推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因未經開發，相關安全設施尚未完善，沿岸多處有崩塌、落石危機，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，也特別提醒，前去遊玩時務必注意潛在危險，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，亦請多利用海巡「118」報案專線。

海巡署與高雄市警方、消防人員聯手救援受困女大生。（圖由海巡署提供）

搜救人員陪著女大生上岸。（圖由海巡署提供）

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