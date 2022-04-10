火爆男跨越輕軌欄杆被勾倒 怒扯16支欄杆、56塊界石代價出爐

高雄火爆男跨越輕軌欄杆被勾倒，怒扯16支欄杆、56塊界石代價出爐，必須付出15萬元代價。（資料照）

2022/04/10 11:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子被控在輕軌C14哈瑪星站至C15壽山公園站沿線行走時，因跨越輕軌鐵道旁欄杆不慎絆倒，疑惱羞成怒心生不滿，沿路徒手拉扯欄杆間的鐵鍊，破壞16支欄杆及56塊界石致不堪使用，遭判刑3個月，高捷公司還提告求償6元，陳男因另案入監服刑，辯稱無力償還，高雄地院法官仍判決高捷公司勝訴。

被告陳男（38歲）於2021年2月28日晚間，徒步行經鼓山區輕軌哈瑪星站至壽山公園站間，因跨越輕軌鐵道旁欄杆，不慎被欄杆間的鐵鍊絆倒，竟把怒氣發洩在輕軌設施上，徒手拉扯16條鐵鍊，將原告所有欄杆拉倒，致該處欄杆16支、界石56塊損壞致不堪使用。

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高捷請廠商估價損壞的欄杆和鐵鍊，以及界石損壞汰換，修理費用分別為1萬5000元、4萬5000元，肇禍的陳男卻置之不理，他自稱即將因案入監執行無力清償，高捷公司只好訴諸法律，提告毀損求償6萬元。

高雄地院審結，認為事證明確，而且被告坦承不諱，判刑3月，可易科罰金9萬元，另判他損害賠償高捷公司6萬元，陳男火爆的毀損輕軌設備，就得付出15萬元的代價。

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