啥米？法院連招生簡章都可以改 警大公費生免還83萬元

警大一名張姓學員提告要求修改招生簡章獲勝，免賠83萬元。（資料照）

2022/04/09 23:23

〔記者吳政峰／台北報導〕張姓男子2016年從警大犯罪防治學系矯治組畢業，依入學時的招生簡章規定，應於3年內通過三等監獄官考試，否則就要返還公費共83萬餘元，但他到第4年才考取。為了省下違約金，張男興訟要求法官把簡章的3年期限延長到4年，理由是畢業當年的獄政考試增加體能項目，無法預料，日前獲得最高行政法院判准，張男確定免還錢。

張男2012年錄取警大犯罪防治學系矯治組，2016年6月間畢業，依照2012學年入學考試招生簡章規定「各學系學生畢業後3年內，未經前項捌之二畢業後之任用考試及格者或未分發任職者，應賠償在學期間之教育費用」，他應該於3年內考上三等監獄官考試，不然就要返還在學期間的生活津貼、服裝費、主副食費、書籍費、見學費及實習費。

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天不從人願，張男連3年落榜，警大遂依當時的招生簡章向他求償83萬999元。張男原本同意返還，並且申請分期付款，但到了第4年、他通過三等監獄官考試後，改變心意，不想支付違約金，興訟要求把招生簡章的3年延長為4年。

張男表示，他入學的那年，三等監獄官考試應試科目只有筆試及口試，但畢業那年，卻增列體能測驗為應試科目，非他所能預料，為重大情事變更。他因體能測驗未過，導致三等監獄官考試未及格，警大卻向他求償在學期間教育費用83萬999元，顯失公平。

張男主張入學考試招生簡章是一種行政契約，因此依照行政程序法第147條規定，要求法院調整兩造間的行政契約內容，將賠償公費年限從畢業後3年延長到4年。

最高行政法院指出，張男罹患先天性雙足足弓塌陷，雙足扁平足、乙型海洋性貧血及支氣管氣喘，囿於先天痼疾，實難期待他在獲悉2016年監獄官考試增加「體能測驗」為應考項目後，於短時間內提升體能通過測驗。從張男2016年參加監獄官考試，第1試（筆試）雖然錄取，但第2試體能測驗不及格，依規定不得參加第3試口試，可以證明此事。

最高行政法院說明，監獄官考試1年舉辦1次，畢業當年才增加體能測驗，卻要求張男須依照原入學簡章約定，於畢業後3年內通過監獄官考試，否則即應賠償在校4年的教育費用，顯屬過苛，有失公平。

綜上，最高行政法院認為，張男請求警大調整契約內容，酌予1年過渡期間，亦即將招生簡章的3年條款延長為4年，應屬合理，日前判張男勝訴。張男已於第4年通過三等監獄官考試，確定免還警大83萬餘元。

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