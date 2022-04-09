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    新任檢察長今年最多6職缺 9日起開放報名

    法務部今年開出四到六個檢察長缺額，檢察官人事審議委員會票選委員開放有意參選檢察長者報名。（記者吳政峰攝）

    法務部今年開出四到六個檢察長缺額，檢察官人事審議委員會票選委員開放有意參選檢察長者報名。（記者吳政峰攝）

    2022/04/09 22:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕配合年底選舉與檢察總長異動，法務部把全國檢察長調動從七月提前至五月，並開出4到6個新任檢察長職缺，負責遴選入圍作業的9名票選檢察官人事審議委員9日對外公告，即起開放有意願參選檢察長者報名，截止日期為4月22日。

    9名檢審委員表示，為落實檢察人事民主，貫徹公開、公平、公正人事制度精神，建立檢察長遴任制度優良慣例，本屆票選檢審委員決議循2020年起慣例，公開辦理2022年度遴任檢察長建議人事審議案。

    即日起至4月22日（五）下午5時30分止，9名檢審委員均可受理檢察長候選人的報名或具名推薦。若推薦他人者，須加註事先已徵詢本人有無意願，票選檢審委員亦將逐一確認推薦者身分及本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。

    22日上午10時，9名委員將第一次公布當時彙總的全部報名及獲薦者名單、現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。22日下午5時30分截止報名後，再公布最後彙總資料。逾期才報名者，雖仍具有候選人資格，但有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選檢審委員審酌考量範圍。

    票選委員強調，檢察長遴選報名期間，將向全國檢察官及各界廣徵意見，並自22日起，接受提供人事意見。

    9位票選委員將於年5月5日（四）召開會前會討論入圍名單，並於5月6日（五） 的檢察官人事審議委員會中，將建議入圍名單，提請全體17名委員討論及審議。

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