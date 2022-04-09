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    公務員積案過多請假未准 簽到後外出痛失鐵飯碗

    最高行政法院駁回林員告訴，解職確定。（資料照）

    最高行政法院駁回林員告訴，解職確定。（資料照）

    2022/04/09 18:28

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市政府一名林姓公務員在試用期內連請兩天假，主管認為他積案過多，只准假一天，沒想到他在簽報出勤後，竟以公出為名跑去醫院照顧染病胞弟，主管發現後，在公出簿上註記「非屬公出」，人事室遂簽辦曠職，導致林員試用成績不及格，予以解職。林員不服，興訟要求撤銷處分，但未繳納裁判費，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

    林員2019年通過高考，分發到高雄市政府服務，試用期間內，胞弟罹患腎臟腫瘤，需住院開刀，林員遂向主管連請兩天假，以利照顧。但主管發現林員累積的公文業務過多，高達136件未結，恐影響人民權益，故只准一天假。

    林員堅持兩天都要照顧弟弟，打電話給副處長告知此事後，在差勤系統上簽到出勤，接著在公出簿上填寫因公外出，地點為高雄長庚醫院，理由是家人緊急住院手術，隨即離開崗位。主管得知後，在公出簿上註記「非屬公出」。

    人事室當天下午查勤，發現林員未在工作崗位上，製發「員工出勤異常通知單」，請林員陳述理由。林員說明，該日因胞弟有重大手術，他打卡上班後，填具公出簿至高雄長庚醫院，並於胞弟完成手術清醒後始回高雄市政府打卡下班。

    但主管出具意見表示「一、職要求請假前連假4日須來趕辦公文（結果未趕辦），且無法提供請假理由事證，故不同意6月30日請假。……」

    人事室認定權責主管不同意請假，核予林員曠職1日登記，導致考績會認定他試用成績不及格，予以解職。

    林員不服，興訟要求撤銷處分，主張解職強制收回他的官職章及市政府通行證，也影響憲法保障人民的生存權、工作權、財產權、肖像權及健康權，他確實有冤屈。

    一審高雄行政法院認定高雄市政府處分無誤，駁回其訴。林員提起上訴，卻未繳納裁判費，日前被裁定駁回，全案確定。

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