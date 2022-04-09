賊星該敗！慣竊四四南村偷包 跟受害者一起入鏡被逮

徐女與女性友人合影，右手邊放置包包桌子旁有林嫌身影（紅圈處）。（記者邱俊福翻攝）

2022/04/09 17:40

〔記者邱俊福／台北報導〕一名林姓慣竊日前前往北市信義區知名景點「四四南村」尋找犯案目標時，見有遊客跟女性友人合影留念，將隨身包包放置附近一只桌子上面時，趁機偷走包包，迅速跑離，但行竊時卻意外跟受害人一同入鏡，因而迅速被北市警信義分局吳興街派出所鎖定掌握，兩天後通知他到案，依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

警方調查，本月四日下午，徐姓女子跟男友、女性友人一同前往「四四南村」遊玩，還由男友掌鏡，開心的跟女性友人拍了許多合影照片，但拍照時，徐女將隨身包包放在附近的一只桌子上，當拍完照要拿包包時，驚見包包已經不翼而飛。

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徐女經向轄區派出所報案，表達隨身包包遭竊，包包內有1000多元、證件、戒指及提款卡等物品，且為讓受理警方清楚失竊地點，還出示有拍到包包放置地點的合影照片，警方卻發現有名男子在包包旁跟著入鏡，形跡可疑。

警方經調閱附近相關監視器追查，發現該男手持被害徐女包包迅速跑離現場，且在路旁清點贓款數鈔，手法老練。隨後，警員蔡豐禧憑藉監視器特徵影像進行分析，並逐一比對列管對象，迅速鎖定六十四歲林姓慣竊身分，兩天後前往林嫌位於新北市租屋處將他通知到案。

警詢時，林嫌表達因缺錢繳納房租，才會心生歹念，已抽取其中現金花用，其餘包包、證件等都已經丟棄，詢後依法函送檢方偵辦。

林嫌持被害人包包跑離現場。（記者邱俊福翻攝）

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