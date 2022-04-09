海軍官校系主任在外兼課 確定記過一次

懲戒法院判陳新得記過一次確定。（記者吳政峰攝）

2022/04/09 12:46

〔記者吳政峰／台北報導〕海軍軍官學校一般學科部電機工程系系主任陳新得在職時，被監察院認定違法到崑山科技大學電機工程系兼課，提起彈劾，懲戒法院一審判他記過一次。陳新得不服，提起上訴，懲戒法院二審認為原判決無誤，駁回其訴，全案確定。

一審指出，陳新得原在崑山科技大學電機工程系兼課，2018年8月1日擔任海軍官校系主任後，未經校方許可，仍繼續兼課至2020年7月31日，違反公務員兼任教學工作的規定。

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一審認為，陳新兼任教學工作行為事證明確，雖屬非執行職務的行為，惟將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，審酌他是在上班時間外兼課，且每週兼課時數較少，判記過一次。

陳新得不服，上訴主張若認違法繫於有無擔任公立學校的行政職，恐使未來有志投身行政職的專業人才卻步，足以形成寒蟬效應，實非社稷之福。

陳新得強調自己不具法律專業，亦無人告知兼任教學或研究工作應取得服務機關事前許可或事後補行申請核准程序，如逕予記過處分，難謂合於比例原則，希望二審給予較輕微的懲戒處分。

二審指出，陳新得未報經海軍官校許可，兼任教學工作，確實違反公務員服務法的不得兼職規定，況且，公務員兼任教學或研究工作，針對事前應經權責機關許可的規定，如無事實上不能的情形，縱於事後補行申請核准程序，亦不能執以作為免責論據。

二審認為，陳新得2018年8月1日起任電機工程系系主任後，並無事實上不能申請核准兼課的情形，卻未經其服務機關許可，違法兼課至2020年7月31日，期間長達兩年之久，若給予最輕的申誡處分，將失去懲戒處分衡平性，有違比例原則，故本件不宜為申誡處分。

綜上，二審表示，原判決並無違背法令的情形，陳新得上訴無理由，予以駁回，全案確定。

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