枋寮鄉長陳亞麟羈押前心聲曝光 代理鄉長最快下週一派代

枋寮鄉長陳亞麟昨天被收押。（資料照，記者陳彥廷攝）

2022/04/09 00:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉政壇再出現動盪，前任鄉長盧文信日前因任內殯葬業務涉貪被收押，現任鄉長陳亞麟昨天（8日）也因檢方抗告涉貪案而被羈押，枋寮多任鄉長幾乎都曾涉及貪贖官司。縣府民政處指出，枋寮現任鄉長已遭羈押，將覓代理人處理鄉政，待縣長潘孟安核定人選後，最快下週一就會派代。

現年36歲的陳亞麟是目前全國最年輕的民選鄉長，他在開庭前撰下心聲，「一路走來，無愧良心。」他寫道，他自2018年返鄉參選、當選並擔任鄉長，每天兢兢業業，一路走來，無愧良心。自己並非政二代，亦非傳統地方派系的權貴人家，僅僅是個充滿理想抱負並想回鄉貢獻的年輕人。

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陳亞麟說，他受過高等教育，一心為鄉親服務謀福利，絕無心懷不軌。過去也沒有任何犯罪前科，做事情一向光明磊落，從政以來，制度上沒有的就算得罪人也想方設法來完善，從來沒有想過因公徇私，反而大多是以私為公，自認這3年來，論情理或許無法盡善盡美，且每天都在承受各方壓力，但要論公義，他自認始終堅持做對的事。

他說，本案中或許是因為識人不明，還有傳統鄉鎮利益結構的反撲，遭人惡意利用栽贓，像是他目前所住近30年的老舊「康庭大樓」，在他當年未返鄉前，是屏東地院熱門查封、拍賣物件地點，後來因得知價格約在45至65萬之譜，明顯屬枋寮鄉內底層建案，但他為從政貢獻鄉里，仍決定於此克難安頓。

他指出，他結婚時沒錢舉辦婚宴，連就學貸款至今都在繳付，長期以來就是靠鄉長薪水過活，此環境最能體會蒼生之苦，何來貪汙之舉？這也明顯與他的從政理念相違背。

陳亞麟說，從今年3月10日以來，代表國家公訴人檢察官聲請羈押他，他社會輿論、聲量於屏東乃自全國不亞於縣市首長，家人也都在這裡，一舉一動都受到大眾的矚目；而現在疫情嚴峻、各項重大建設正在進行，汛期也即將來臨，他實在無法也不可能荒廢鄉政的推動。「我心心念念的都在思考、籌劃如何讓地方更好，更進步。這是我的責任，也是對所有鄉親的承諾。這些社會監控力道不在司法機關強制處分之下，何來不可能逃亡、湮滅證據、勾串證人之舉？」

陳亞麟話鋒一轉指出，從去年被搜索到這一次的150萬交保，對其個人乃自整個家族，已經是莫大恥辱，名譽已經受到無法回復的損害。他重申，清清白白從政是為了家鄉發展，每天都踏踏實實做事，根本無暇所謂工程的事情，希望地院要查明真相，還他清白。

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