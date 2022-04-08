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    推拿師要她脫掉內褲跪趴 回頭驚見被偷拍私處

    謝姓推拿師偷拍女病患，檢警還原他的手機發現高達138張不同女子私密照。（情境照）

    謝姓推拿師偷拍女病患，檢警還原他的手機發現高達138張不同女子私密照。（情境照）

    2022/04/08 23:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市謝姓推拿師幫女病患推拿時，誆稱「塗藥」騙對方脫褲跪趴，趁機以手機偷拍下體等私密處，有被害人不甘受辱報案，檢警還原謝男手機發現高達138張的不同女子私密照，法官也不採信謝男辯詞判刑。

    全案一審時，審酌謝男利用女病患對他專業技能信賴卻偷拍，依對受照護之人利用機會猥褻罪，判有期徒刑1年6月。謝男上訴，台中高分院二審認為，謝男從事推拿按摩，理應遵守職業分際，卻未滿足性慾偷拍，造成女子心裡難以抹滅陰影，考量謝男賠30萬調解成立，維持量刑並宣告緩刑3年，可上訴。

    判決指出，謝男專門替人做傳統整復、推拿氣功等民俗療法，一名女病患去年9月12日再次上門，接受腰部推拿，謝男趁著拉起病床門簾獨處機會，假借塗藥膏要她脫褲面床，以跪趴姿勢臀部朝床尾。

    女病患對此提出質疑，謝男以「推拿專業」要她配合，卻偷偷拿手機連拍下體等私密處，女病患回頭驚見，立刻要求謝男交出手機，謝男卻馬上刪除。女病患不甘受辱報案，謝男一審時矢口否認犯行，辯稱都是女方捏造，是她自己要脫褲，當時拿起手機是要看LINE訊息，被誤認偷拍，照片是經患者同意拍攝拿來解釋如何推拿，用完就隨即刪除。

    但檢警將謝男手機查扣送鑑定，經數位採證還原出不同女性138張私密照，法官不採信謝男辯詞，一審判有期徒刑1年6月，二審仍維持原判但宣告緩刑3年，且向公益團體提供120小時勞務、應接受法治教育3場。

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