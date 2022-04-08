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    律師開庭驚爆林秉樞羈押期間跑回家 北所嚴正駁斥：絕無此事

    律師今天開庭驚爆，林秉樞2月23日凌晨竟自行走出北所回家。（資料照，本報合成）

    律師今天開庭驚爆，林秉樞2月23日凌晨竟自行走出北所回家。（資料照，本報合成）

    2022/04/08 20:32

    〔記者王定傳／新北市報導〕新北地院今天開庭審理男子林秉樞涉嫌家暴立委高嘉瑜一案。據了解，林嫌委任律師劉繼蔚當庭驚爆，林嫌今年2月23日羈押在台北看守所期間，凌晨竟自行走出北所回家，中午起床後發現自己穿著「囚服」後，趕緊搭計程車回北所。對此，北所表示：「嚴正駁斥、絕無此事、絕非事實」，有管理員私下說：「是看到鬼喔！」

    據了解，今天庭訊時，審判長詢問檢、辯雙方對於延長羈押的意見時，林秉樞求饒說：「法官大人，給我一次機會，我真的嚇到了，我不敢了」，律師也替他求情說，媒體如此大篇幅報導此事，林秉樞早已像「過街老鼠」，不可能與證人接觸，林秉樞實在羈押太久，希望法官能停止羈押，予以交保，即使配戴電子腳鐐也願意，要不然至少解除禁見。

    律師還指稱，林秉樞有精神疾病，慣用藥物，但北所有藥物管制，不會開立適合藥物，因此不適合待在北所，而且監所環境不好，林秉樞沒有辦法好好訴訟。

    更令人訝異的是，律師劉繼蔚更語出驚人地說，今年2月23日，林秉樞凌晨自行走出北所，中午在家清醒後，發現身著「囚服」，趕緊搭計程車返回北所，而林秉樞聽聞後也附和說，長期有5人、7人小組監控他。

    監所管理員：是看到鬼喔！

    審判長聽聞此事大驚，要求檢方注意，而律師後來又改口，請求法官注意林秉樞的精神狀況；對此，北所嚴正駁斥說，「絕無此事、絕非事實」，更有管理員說，是在「看到鬼喔！」

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