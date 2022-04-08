官田消防分隊發明水帶電動清洗收捲機 獨步全國

消防水帶電動清洗收捲機，安裝在消防車上，提高便利性，台南市長黃偉哲（前左起）、南市消防局長李明峯、第二大隊大隊長丁春能觀摩現場操作。（記者楊金城攝）

2022/04/08 17:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局官田消防分隊去年發明消防水帶清洗收捲機獲得專利，提高消防工作效率，今年再改良為消防水帶電動清洗收捲機，並能安裝在消防車上，提高便利性，獨步全國，市長黃偉哲今天（8日）頒獎表揚研發人員。

官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪、義消幹事陳治華研發的水帶清洗捲收機，已由台南市消防局配發到各基層分隊，讓消防員在火警後收納消防水帶輕鬆有效率，更讓水帶耗損下降，新研發又加入電動收捲並能安裝在消防車上，成為消防救災新利器。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲由消防局長李明峯、第二大隊大隊長丁春能等人陪同，今到官田分隊觀摩消防水帶電動清洗收捲機實地操作，肯定研發人員的努力成果。

黃偉哲表示，近些年來消防局鼓勵第一線分隊創新研發救災救護設備，包括遠端監控資訊系統、救災裝備檢測實驗室成立、建置無人機模擬訓練設施等，均為全國首創，去年並發表第一代水帶清洗手捲機時，讓嘉義縣消防局前來取經並實際應用，今年再改良為電動捲帶，大大減輕消防員救災後的負擔。

李明峯說，未來將持續創新精進救災救護配備，也樂意將經驗分享給各縣市消防機關。

消防水帶電動清洗收捲機，安裝在消防車上，提高便利性，獨步全國。（記者楊金城攝）

以前消防隊員要手動捲收消防水帶，費時費工，水帶也會耗損。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（左三）、南市消防局長李明峯（右三）表揚研發消防水帶電動清洗收捲機的消防人員。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法