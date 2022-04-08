官田消防分隊發明水帶電動清洗收捲機 獨步全國
2022/04/08 17:26
〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局官田消防分隊去年發明消防水帶清洗收捲機獲得專利，提高消防工作效率，今年再改良為消防水帶電動清洗收捲機，並能安裝在消防車上，提高便利性，獨步全國，市長黃偉哲今天（8日）頒獎表揚研發人員。
官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪、義消幹事陳治華研發的水帶清洗捲收機，已由台南市消防局配發到各基層分隊，讓消防員在火警後收納消防水帶輕鬆有效率，更讓水帶耗損下降，新研發又加入電動收捲並能安裝在消防車上，成為消防救災新利器。
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黃偉哲由消防局長李明峯、第二大隊大隊長丁春能等人陪同，今到官田分隊觀摩消防水帶電動清洗收捲機實地操作，肯定研發人員的努力成果。
黃偉哲表示，近些年來消防局鼓勵第一線分隊創新研發救災救護設備，包括遠端監控資訊系統、救災裝備檢測實驗室成立、建置無人機模擬訓練設施等，均為全國首創，去年並發表第一代水帶清洗手捲機時，讓嘉義縣消防局前來取經並實際應用，今年再改良為電動捲帶，大大減輕消防員救災後的負擔。
李明峯說，未來將持續創新精進救災救護配備，也樂意將經驗分享給各縣市消防機關。