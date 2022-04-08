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    首頁　>　社會

    昔搞女色交友詐欺被逮 又開賭場、暴力討債

    奚男暴力討債並在被害人租住處大門和地上噴漆恐嚇。（記者劉慶侯翻攝）

    奚男暴力討債並在被害人租住處大門和地上噴漆恐嚇。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/04/08 16:06

    〔記者劉慶侯／台北報導〕擔任天道盟太陽會台北分會長的奚姓男子，兩年前因搞「假交友、真詐欺」詐騙集團，被警方清剿瓦解，沒想到隨後又弄起賭場和暴力討債，甚至自己賭輸了卻怪罪到手下身上，索討240萬元賠償，有的小弟看不過去想「退會」，也被逼討20萬元退會費。台北市刑大偵二隊經蒐證，昨日將奚男等9人檢肅到案，今日依法移送地檢署偵辦。

    警方表示，37歲的奚男在2020年間組織「戀愛詐欺」詐騙集團，利用美女照片在交友軟體「探探」等獵尋單身男子，再派女公關帶被害者到娃娃機店投幣消費，或可配合退貨的商家買禮物，得手後隨即封鎖被害者，總計17名男子受騙，新北地檢署依組織犯罪及加重詐欺取財等罪嫌，起訴奚男等13人。

    不過，奚男交保在外期間，又在板橋地區開設天九牌賭場賺取抽頭金，但是奚男自己下場豪賭輸了80萬，卻認為是員工「疏失」才害自己輸錢，逼迫對方簽下240萬元本票。小弟還不出債務跑路，奚男索興直接到對方家中騷擾，還在大門口噴漆洩憤恐嚇。

    另外，奚男還經營地下錢莊放款，專門吸收未成年小弟，等債主還不出錢，再教唆小弟前往討債、押人。

    由於旗下小弟有人看不慣奚男的作風，想要脫離幫會，結果卻被奚男率人強押毒打，最後還要求這名未成年的小弟簽下20萬元本票當作「退會費」，否則不願罷休。

    北市刑警大隊偵二隊根據檢舉蒐證，7日前往逮捕奚男等9人到案，並查扣空氣槍、開山刀、狼牙棒、球棒、幫派旗幟、徽章、手機、帳冊、本票、借據及大批賭具等相關證物。訊後依組織犯罪、賭博、恐嚇取財、重利等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

    警方查扣各類不法贓證物和堂口旗幟。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣各類不法贓證物和堂口旗幟。（記者劉慶侯翻攝）

    擔任天道盟太陽會台北分會長的奚姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

    擔任天道盟太陽會台北分會長的奚姓男子。（記者劉慶侯翻攝）

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