貨車司機沒關車斗側門 警攔阻提醒...逮到他酒駕

小貨車張姓駕駛睡前貪杯多了幾杯，隔天宿醉開車，醉到忘了關好車斗插栓，致車斗側門未關，被後方巡邏警方發現，好心攔下勸阻，竟意外發現他酒駕。（記者林嘉東翻攝）

2022/04/08 14:05

〔記者林嘉東／新北報導〕小貨車張姓駕駛睡前貪杯多了幾杯，隔天宿醉開車，醉到未關車斗插栓上路，致車斗側門整片垂落，被後方巡邏警方發現，好心攔下勸阻，竟意外發現他滿臉酒氣，測得酒測值達0.72毫克。警訊後，將他依違反公共危險罪嫌移送法辦。

新北市汐止警分局汐止派出所警員日前巡邏至汐科火車站時，見前方一輛小貨車車斗插栓沒插緊，車斗右側門未關，整片垂落，致車斗上鍊條在地上拖行。

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警方擔心車斗內有更多貨物掉落，危及路人，鳴笛示意小貨車駕駛停車後，把車斗插栓插緊後再上路，以免後載貨物沿街掉落。

未料，警方上前勸說時，見駕駛滿臉通紅，駕駛座內散出陣陣酒味，要求駕駛接受酒測。

駕駛見狀，不斷向警察道歉：「拍謝！」、「我只是要拿工具不是要開車」，還央求警員：「我不能再被開單了！」警員當場告誡駕駛：「酒後就是不能開車！」，警方隨後，測得駕駛的酒測值高達每公升0.72毫克。

駕駛連忙解釋是昨晚睡前在住處喝了500cc的啤酒而已。警方隨後查出，小貨車駕駛為48歲張姓男子；訊後，將他依違反公共危險罪嫌移送法辦。

派出所副所長楊幼暉提醒，酒駕新制3月31日上路後，只要是累犯就會被公布姓名、照片、違規事實；此外，還將酒駕及拒絕酒測再犯的計算期限從5年延長為10年；提高年滿18歲的酒駕同乘車乘客「連坐罰」金額，從600元至3000元罰鍰，提高到6000元至1萬5000元，市民千萬別抱存僥倖心態酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張姓男子宿醉開車，被警方攔下測得酒測值達0.72毫克後，被依違反公共危險罪嫌移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

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