「華爾街女神」慘了！無照收費被判3年徒刑+併科罰金200萬

陳莉婷曾在臉書分享她與美國前總統小布希的合照，她被檢方查出無照收費，北院依非法經營期貨顧問事業罪她3年徒刑，併科罰金200萬元。（資料照）

2022/04/08 13:16

〔記者溫于德／台北報導〕被封為「華爾街女神」的獨立女交易員陳莉婷，開課分享她的投資心法，新手外匯課程1堂就要5萬8888元，2個月短線長線ETF進階課程更要價25萬元，狂賺百名學員數千萬元學費，但學員慘賠後狀告她沒有證照，台北地院認定她收費提供學員具體投資建議，藉此獲利超過2000萬元，依期貨交易法中非法經營期貨顧問事業罪她3年徒刑，併科罰金200萬元；可上訴。

「Great老師」陳莉婷是台大地質系和化工系雙主修畢業，曾多次接受媒體採訪，述說自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手段翻身，10年間從10萬元資本賺到上億身家，因而被封為「華爾街女神」；她對此表示：「不是我變厲害，而是工具變多了。」

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2014年，陳莉婷於台北市信義區基隆路一段成立達利國際顧問公司，隔年開設「Great Trading Studio專業交易教學」課程招攬學生，教學內容包括期貨、外匯、美股選擇權等課程。她對外聲稱目的不是為了賺錢，而是希望學員能像她一樣找到適合自己的投資方式，跳脫月薪3萬養全家的生活。

檢調清查達利公司金流資料，發現該些課程招收近百名學員，總共收取逾2000萬元學費，但陳莉婷未考取證照，不能經營投顧相關事業，課程也未經主管機關金管會許可，認定她違法授課。

北院審理時，陳莉婷原先承認部分犯罪並請求從輕量刑，後來卻大翻供說是單純分享一般投資常識，否認對特定金融商品提供買賣分析、指標，事先也曾問過律師，確認課程內容並無不法。

北院認為，陳莉婷並非單純提供一般交易資訊供學員自行整理歸納，而是給出具體投資建議，藉此收費逾2000萬元，她另雖聲稱事先詢問過律師意見，並請律師聽完她的課程，確認並無不法，但根據律師事務所的法律意見書可知，已提醒她「涉及具體投資建議之提供，而應受投顧法規範」，因此，她不能主張自己無罪。

北院強調，陳莉婷明知自己無照，卻藉此牟利，狂收學員共逾2000萬元，且她不僅翻供否認犯罪，原本說好與學員和解內容也反悔，只付了161萬多元，堪認犯後態度不佳，依法判刑，並沒收未扣案犯罪所得1877萬多元。

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