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    嚴防「大甲盃格鬥賽」 中警強力掃蕩「球棒隊」犯罪集團

    大甲媽祖遶境今晚起駕，警方強勢掃黑。（警方提供）

    大甲媽祖遶境今晚起駕，警方強勢掃黑。（警方提供）

    2022/04/08 13:32

    〔記者許國楨／台中報導〕一年一度大甲媽祖遶境今晚起駕，為防止「大甲盃格鬥賽」 ，不法分子、「球棒隊」趁機藉端滋事，擾亂治安與社會秩序，台中市警局最近除強力約束宮廟陣頭共同反暴力，並針對黑幫或暴力分子賴以為生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪強力掃蕩，今天公布掃蕩績效，期讓遶境活動平和順利，民眾都能喜迎媽祖保平安。

    台中市警方自3月14日起，針對嚴重影響治安的犯罪行為，進行系統性、持續性掃蕩，經統計查緝成果如下：

    一、3月14日至27日執行「查緝賭博專案行動」，查獲各類賭博案32件181人，其中職業賭場3件41人、六合彩簽賭2件3人、網路賭博17件68人、其他賭博10件56人，下注總規模達11億8,387萬餘元。

    二、3月21日至4月1日執行「打擊詐欺專案行動」，查獲詐欺集團35件210人、查扣現金2411萬餘元及汽車3部，期間同步執行「查緝地下金融專案行動」，查獲地下錢莊35件50人、查扣現金39萬6000餘元。

    另於4月6日起執行「掃黑專案行動」，查獲暴力集團6件35人，查扣改造手槍1枝、子彈7顆、空氣手槍1枝、海洛因毒品2包（1.25公克）、安非他命3包（7.33公克）、毒咖啡18包（98.73公克）、現金40萬元及電擊棒、球棒、手機、點鈔機、本票等。

    其中第二分局查獲以文姓犯嫌為首的暴力集團，該集團擁槍恃強逞惡，以強盜、妨害自由及傷害等手段脅迫被害人強取財物，並涉及毒品交易，此次共查獲文嫌等六人，起獲改造手槍1枝、子彈7顆、空氣手槍1枝、海洛因毒品2包、安非他命3包、毒咖啡18包、現金40萬元及電擊棒、球棒等證物。

    而第三分局、太平分局以及市刑大偵三隊、偵六隊及偵八隊也都各自查獲暴力討債集團，目前仍持續執行專案行動，透過強勢執法威力掃蕩，維穩治安；局長蔡蒼柏則強調警方以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，並針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝、嚴辦刨除。

    大甲媽祖遶境今晚起駕，警方強勢掃黑。（警方提供）

    大甲媽祖遶境今晚起駕，警方強勢掃黑。（警方提供）

    警方查獲大批棍棒及改造手槍等證物。（警方提供）

    警方查獲大批棍棒及改造手槍等證物。（警方提供）

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