前消防署長黃季敏涉貪2000餘萬元 二審改判16年

前消防署長黃季敏。（資料照）

2022/04/08 10:37

〔記者吳政峰／台北報導〕前消防署長黃季敏在職時，涉嫌在救難器材採購案中收賄2000餘萬元，另圖利救災衛星系統與指揮車廠商2億餘元，被檢調鎖定發動搜索，起出近20公斤金條與400萬元現金。一審台北地院依貪污罪判刑18年，二審高等法院7日改判16徒刑。

高院7日上午10時宣判，黃季敏判刑16年，褫奪公權8年，沒收不法所得2066萬元，部分圖利罪獲判無罪。詳細判決理由稍後公布。

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一審判決指出，檢調2012年8月在黃季敏的胞兄黃文宙電腦中搜到索賄秘帳，發現黃季敏在2002年至2005年間，涉嫌洩漏標案訊息，並指定給數家特定公司承作，標案包括遠距無線電、搜索燈、UH-1H直升機派遣監視系統。黃季敏獲得2000餘萬元賄款，其餘款項由黃文宙與圍標廠商朋分，兄弟再將賄款匯至新加坡帳戶洗錢。

黃季敏涉犯9次違背職務收賄罪，每罪各處10年至15年徒刑，兩次圖利罪各判刑8年與 6年，兩次洗錢罪各判9月，一次偽造文書罪判刑1年6月，共14罪合併判刑18年。

除了賄款2000餘萬元被法院宣告沒收，黃季敏另涉圖利罪，讓廠商獲利的2億3000多萬元，亦一併沒收。

北檢起訴此九案後，又發現消防署於2014年辦理「防救災衛星通訊指揮車建置案」時，黃季敏與負責監造的實踐大學副教授金力鵬，涉嫌護航台標得標，並與前副署長陳文龍等人偽造文書，追加起訴。

全案20名被告，金力鵬被控涉貪收賄，一審重判12年，沒收750萬元，二審改判11年，褫奪公權5年。黃文宙認罪繳回820萬元不法所得，判刑2年、緩刑3年，支付公庫200萬元；陳文龍偽造文書判刑1年，緩刑2年。

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