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    被害人要坐哪裡？ 國民法官專庭位子喬不攏

    國民法官專庭的被害人位子在檢察官後方，挨轟父權心態。圖為今年3月1日，司法院在新北地院舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，圖中手持麥克風者為司法院長許宗力。（資料照）

    國民法官專庭的被害人位子在檢察官後方，挨轟父權心態。圖為今年3月1日，司法院在新北地院舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，圖中手持麥克風者為司法院長許宗力。（資料照）

    2022/04/07 20:39

    〔記者吳政峰／台北報導〕「國民法官法」將於明年元旦上路，專門審理死亡等重大案件，為我國嶄新的訴訟型態，司法院為了因應新制，斥資建設了國民法官專庭，司法院長許宗力還親自揭幕，沒想到近日卻為了「被害人坐哪裡？」而吵翻天，司法院7日開會討論，仍未達成共識。

    國民法官制度將於明年1月1日正式施行，部分檢察官發現，建置完成的專庭內被害人位子，不是依照前年3月19日公布修正「法庭席位布置規則」，將「被害人及訴訟參與人」獨立設置一席在審判活動區，而是在未經廣徵意見的情況下，改以去年逕行修正的規則為建置藍圖，把被害人席位放在檢察官後方，猶如父權心態。

    司法院7日對此召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，邀請法官、檢察官、律師、學者，以及法務部、全國律師聯合會、犯罪被害人保護協會代表與會，司法院將充分斟酌各界意見，擬定得以兼顧被害人權益與三方訴訟構造的席位布置方案。

    司法院表示，現行刑事法庭中，被害人、告訴人及代理人（包含陪同人、訴訟參與人及代理人）的席位，是置於證人、鑑定人席旁邊，亦即檢察官席的左後方靠近欄杆處，隨著被害人的程序參與權、意見陳述權日益受到重視，國民法官法庭中，被害人等的席位應如何安排？近來引起各界關注。

    司法院說明，7日召開的會議，與會人士分別提出各種建議，諸如將被害人等的席位向前移動至檢察官席旁邊、將被害人等的席位向前移動至檢察官席後方、維持現狀、依身分不同而為不同的席位安排、由審判長視個案情形為適當調整等，惟經過討論後，尚無共識。

    司法院指出，與會各界代表均認同應重視被害人的訴訟參與權，尊重被害人的意願、考量被害人的心情。司法院表示，將把會議中各界意見帶回參考，並在斟酌各界意見後，擬定得以兼顧被害人權益與三方訴訟構造的席位布置方案。

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