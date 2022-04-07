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    首頁　>　社會

    賣屋廣告看板變街頭鬥毆武器！ 警追2名打人男子身分

    一名騎機車魯姓男子，今天凌晨行經大里區和兩名男子起糾紛，對方疑拿鐵架打人、砸車。（記者陳建志翻攝）

    一名騎機車魯姓男子，今天凌晨行經大里區和兩名男子起糾紛，對方疑拿鐵架打人、砸車。（記者陳建志翻攝）

    2022/04/07 18:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名魯姓男子（54歲），今天凌晨2點多騎著後面綁有拖車的機車外出，卻在行經大里中興路、仁化路口前，疑似出手拍打一輛汽車的車身，造成車上2名男子不滿，下車手拿掛有房仲賣屋的鐵架上前理論，還疑似出手毆打魯男，警方獲報趕到兩名男子已經離開，魯男身上並無明顯傷勢，並表示不願提告，警方目前已循線聯絡開車的林姓男子到案說明，釐清事發經過，將依違反社維法偵辦。

    這起街頭糾紛發生在今天凌晨2點多，魯姓男子騎機車外出疑似撿回收，行經大里中興路1段靠近仁化路口時，和開車的2名男子發生糾紛，有民眾在臉書社團「大里人聊天室2.0」貼文，表示看到2名少年追打魯男並砸毀他的機車，照片中還可看到其中一名男子手拿掛有房仲賣屋廣告的鐵架當武器，疑似要追打魯男。

    霧峰分局警方獲報，迅速調派多組警網到場，不過抵達時2名男子已經開車離開，現場只剩魯男在場，魯男身上沒有明顯傷勢，警方詢問他說2名男子有毆打他，騎乘的機車也有毀損，不過無大礙不願提告；目擊的民眾則說，魯男騎機車經過該處，不知何故先拍打兩名男子的汽車車身，兩人疑似不滿魯男挑釁才下車打他。

    仁化派出所郭岱陽所長表示，經調閱監視器查出車籍資料聯絡車主，車主表示車借給林姓男子（18歲），已經聯絡上林男要求到警局說明，並追查同車男子身分，雖魯男不提告，將依違反社會秩序維護法開罰。

    一名騎機車魯姓男子，今天凌晨行經大里區和兩名男子起糾紛，其中1人拿起掛有房仲賣屋廣告的鐵架當武器。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

    一名騎機車魯姓男子，今天凌晨行經大里區和兩名男子起糾紛，其中1人拿起掛有房仲賣屋廣告的鐵架當武器。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

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