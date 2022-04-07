私立幼兒園4歲女童溺水不治 負責人、園長和老師判刑

新北市林口區私立福林幼兒園2019年發生4歲女童溺水意外，高等法院審理後，今改判張男7月、涂女7月、莊女6月，3人均緩刑2年。（示意圖）

2022/04/07 16:14

〔記者楊國文／台北報導〕新北市林口區私立福林幼兒園2019年發生4歲女童溺水意外，新北地院依過失致死罪，判幼兒園張姓負責人1年徒刑，涂姓女園長及莊姓女老師各8月徒刑；高等法院審理後考量張姓負責人等３名被告均已與女童父母達成調解、並支付賠償金，今改判張男7月、涂女7月、莊女6月，3人均緩刑2年。還可上訴。

此案源於2019年8月6日上午10時許，福林幼兒園剛上學3天的4歲女童，在戲水池（長8.1公尺、寬5.4公尺、深56至66公分，總面積43.74平方公尺）發生溺水事件。

請繼續往下閱讀...

檢方調查發現，張姓負責人及涂姓園長未聘僱及安排妥適人力，且莊姓女老師擅自離開前往更衣，只讓1名教保員獨自照顧18位幼童，因現場老師人力不足而未及時發現，後來救起送醫，女童院外心跳停止，經心肺復甦術後，仍呈現多重器官衰竭、重度昏迷併癲癇重積狀態。檢方前年4月依過失傷害罪嫌，起訴張男、涂女及莊女。

不過，女童持續住院至2020年10月3日，仍因缺氧性腦病變併呼吸器依賴、多重器官衰竭、休克而死亡。

新北地院審理認為，張男及涂女本可在人力不足之下，停止戲水課程，或聘僱及安排妥適人力以降低師生比，維護幼兒戲水活動安全，仍疏未注意而於師生比過高情形下，進行戲水活動，致在場老師難以妥善保護照顧幼兒，終致女童溺水，並造成死亡，莊女身為幼兒園老師，於案發時已因師生比過高，難以妥善保護照顧幼兒，竟仍擅自離去更換衣服，依過失致死罪，判張男1年徒刑，涂姓女園長及莊姓女老師各8月徒刑。

全案上訴後，高等法院仍認定張男3人涉犯過失致死罪罪證明確，與女童死亡間有相當因果關係，至於張男、涂女及辯護律師辯稱女童住院後生命徵象穩定，女童之死和溺水之間無因果關係，高院斥責屬事後卸責之詞，不足採信。

不過，高院認為，張男3人在高院審理時已和女童父母達成調解，除張男已付完120萬元賠償金外，涂女、莊女亦付完第一期的賠償金，張男3人經此教訓應有所警惕，而無再犯之虞，今改判張男7月、涂女7月、莊女6月，3人均緩刑2年，並命涂女、莊女仍須支付其餘賠償款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法