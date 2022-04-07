用「擦擦筆」 A走東埔警光山莊200多萬 貪警一審判6年

前南投縣信義警分局莊姓警員，擔任東埔警光山莊管理員9年期間，以「擦擦筆」A走100萬餘元，又用人頭及偽造維修管線之私文書再A走100多萬元，示意圖。（記者陳鳳麗攝）

2022/04/07 16:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣前信義警分局東埔派出所莊姓警員，被停職前擔任東埔警光山莊管理員，2011年至2020年，以「擦擦筆」或鉛筆塗改變造住宿房客資料和帳目，再以多報少，侵占山莊清潔維護費100萬餘元，並用曹姓友人當人頭詐領清潔工資63萬多元，另填報假的維修管線單據詐領臨時工薪資46萬多元，合計前後9年A走200多萬元，雖後來全數繳出，南投地院近日仍以貪污治罪條例中的侵占公有財物、利用職物機詐取財等罪名，判處有期徒刑6年，褫奪公權3年，全案可上訴。

南投地院判決書指出，前信義警分局東埔派出所莊姓警員，任職期間管理東埔警光山莊長達15年，2011年4月至2020年5月間，該山莊雙人或三人房每房每天清潔維護費800元，歜房每房每天1000元，他要求替代役男用鉛筆或「擦擦筆」登訌在「住宿休息登記簿」，莊員再以橡皮擦或「擦擦筆」所附專用橡皮擦，將原本登載在住宿休息登記簿的金額等資料擦去，重新以原子筆謄寫短報。

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9年多時間裡不實申報未繳回警局的款項達186萬9300元，扣除用在雇工清潔環境等公用支出的金額86萬7650元，莊員侵占山莊房間清潔維護費100萬1650元。

莊姓前警員後來又用曹姓友人當臨時工人頭，2016年6月30日起至2020年4月30日，由他代填領據、工作項目表、簽到表，詐領清潔工資63萬多元，錢匯入曹姓友人帳戶，曹女每月領1萬元給莊，其餘50萬餘元留在曹女帳戶內。

莊員後來又偽造維修管線之私文書，製作 內容不實之「支出憑證粘存單」，詐領維修管線臨時工薪資46萬多元。

判決書中也說，莊員在檢察官偵辦期間繳回部分犯罪所得30萬元，曹女也提領帳戶內剩下的50萬餘元的贓款繳回，另在審理期間莊員再繳交全部犯罪所得129萬6618元，符合減刑事由。

莊姓前警員用「擦擦筆」塗改住宿登記資料和金額，南投地院法官以貪污治罪條例之侵占公有財物罪名，判刑5年6月，褫奪公權3年；用曹姓友人當人頭詐領63萬多元，則以利用職務機會詐取財物罪名，判處有期徒刑3年8月，褫奪公權3年；偽造維修管線之私文書，詐領維修管線臨時工薪資46萬多元，也以利用職務機會詐取財物罪名，判處有期徒刑3年7月，褫奪公權3年，應執行有期徒刑6年，褫奪公權3年，全案可上訴。

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