北市交安專案成績出爐 酒駕事故降、行人違規年年增

台北市行人違規情形年年增，北市交通局、警察局交通警察大隊加強宣導並執法取締。（圖由台北市警察局交通大隊提供）

2022/04/07 15:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕配合交通部四季交安專案，台北市交通局、市警局交通警察大隊今早公布第一季交安專案執行的成果，1至3月酒駕取締較去年同期增加25件，但酒駕事故死傷件數下降21.52％；第二季（4至6月）著重路口安全，行人違規逐年成長，以闖紅燈、違規穿越馬路居多，交通局表示，改善路口的標誌標線，以提升行人安全。

交通局科長彭志文指出，今年1月到3月酒駕取締1155件，與去年同期1130件相比，多了25件，不過傷亡事故數量從去年的79件降低至62件，減少21.52%，除了相比去年疫情影響，今年趨緩後公司行號的春酒尾牙又開始舉辦，也特別加強執法力道，取締件數微幅提升。

請繼續往下閱讀...

酒駕新法於3月31日上路，交大執法組長黃孝勳表示，3月31日酒駕新制上路後，截至4月5日有38件取締，相較以往，違規狀況確實有減少；依照新法規定，酒駕者若為10年內累犯，在裁決確定後將公開姓名照片，目前還在行政作業中，大概約1個月時間後完成程序確定違規，裁決所會在網站公布照片、姓名。

交通局也說，酒駕高峰為每年9月到3月之間，因為冬令進補和春酒尾牙，新法實施後相信能減少酒駕，但不排除有心存僥倖的駕駛，所以未來會持續加強取締酒駕。

至於行人違規，交通局統計近3年件數呈現逐年成長趨勢，2019年為1萬7218件、2020年有2萬1772件，去年增至2萬5232件，多了3460件。交大也公布行人違規前10大路口，市民大道與松山路口300件、福國路與福華路口220件、中正路與文林路口196件為前三名。

黃孝勳表示，65歲以上長者違規穿越馬路與闖紅燈最為嚴重，共4370件，占17.32%。65歲以上長者有可能反應速度沒有年輕人敏捷，易發生事故，加強取締，並透過里民集會宣導，同住家人也要給予關心，提醒長者遵守交通規則。

另外，交通局公布車輛不禮讓行人案件數，2021年共1萬3189件，與2020年相比少了439件；前3大違規路段，分別是忠孝東路與基隆路口257件、忠孝東路與復興南路口250件、中正路與文林路口228件。交通局表示，將持續多管齊下，加強工程、執法及教育宣導等各項交通安全計畫。

台北市今年1到3月酒駕取締件數較去年同期增加，但事故傷亡減少21.52%，圖為員警執行酒測攔查。（圖由台北市警察局交通警察大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法