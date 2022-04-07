不滿鄰居檢舉抽水馬達太吵 議員助理幫腔怒嗆「出來釘孤支」

鍾女不滿鄰居檢舉她家抽水馬達太吵，找來議員助理幫嗆「好A出來釘孤支」。示意圖（資料照）

2022/04/07 15:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕傅姓男子不滿鄰居鍾女家裡的抽水馬達太吵，怒向環保局檢舉噪音，環保局派員前往稽查時，鍾女找來擔任議員助理的蕭男助拳，兩人在傅男家門口狂譙三字經，還嗆聲「好X出來釘孤支」，法官依公然侮辱罪各判罰2人7千元，還要各賠1萬元給傅男。

判決指出，鍾女和傅男互為隔壁鄰居，傅男認為鍾女家的抽水馬達運作聲太吵，向環保局檢舉後，環保局人員通知鍾女配合檢查，惹來鍾女不滿，去年去年2月11日凌晨，鍾女和蕭姓友人前往傅家大門口前叫囂。

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鍾女先開口對著門破口大駡：「檢舉三小、X你娘」，蕭也接口狂駡：「X你娘、好X就出來、好X出來釘孤支」，蕭男不理會任由也們叫駡，鍾、蕭叫駡一陣子後見無人反應才離去。

事後，傅男到警局提告，高雄地院審理時，兩人都矢口否認有何公然侮辱犯行，鍾女說是她和蕭男發生細故在對罵，不是在駡傅男，是他自己對號入座；蕭男也說自己在跟鍾女吵架，不是在駡傅男。

但法官根據環保局稽查報告，發現鍾女配合檢查時，曾對稽查人員碎念「「我要打鐵門」、「他就是白目」、「要封排氣管、臭氣走他們家去」，顯見雙方已有宿怨，加上鍾、蕭是站在傅家大門口駡人，就算傅男當時不在家，也能讓左右鄰居看見他們在侮辱傅男，因此依公然侮辱罪各判罰2人7千元，得另服勞役；傅另提民事求償，法官也判他們應各賠1萬元，可上訴。

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