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    台中夜店酒客大亂鬥 副店長刪除錄影吃上湮滅證據罪官司

    酒客打得難分難解，警察噴辣椒水（圖右）制服。（記者張瑞楨翻攝）

    酒客打得難分難解，警察噴辣椒水（圖右）制服。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/04/07 12:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區環中路一家夜店，去年12月31日清晨2時許，林姓酒客等8人鬥毆鬧事，現場大亂鬥打成一團，警力馳抵噴辣椒水才制止鬥毆，共有鬧事8人被逮捕，事隔1個多小時，警方調閱夜店監視器，卻發現已被蕭姓副店長與江姓領班刪除（格式化），導致警方無法辨識參與鬥毆者身分，蕭男辯稱是「意外」，江男也辯稱操作失誤，不慎「格式化」檔案，檢方認為「格式化」之前會有警語，兩人辯詞不可採信，依湮滅證據罪起訴。

    這場鬥毆案，源於林姓酒客等8人，不滿鄰桌陳姓男子等4人「講話太大聲」，林男陣營8人動手揍陳男等4人，演變成混亂鬥毆場面，整個夜店宛如戰場，打得難分彼此，警力馳抵後，見場面已經失控，噴辣椒水將這群失態酒客制服，鬧事者被噴得眼淚鼻涕直流，更有人被噴得趴地上「裝死」，警方以現行犯逮捕林男陣營8人，依妨害秩序、傷害等罪移送地檢署偵辦。

    事隔1個多小時，警方於夜店內調閱監視器，卻發現所有錄影檔案已經「格式化」刪除，將副店長蕭男與領班江男逮捕法辦，有傷害前科的蕭男，辯稱他指示江男，把錄影畫面調給警方，但當時警方沒有陪同，江男就操作錄影設備，導致畫面檔案不慎被刪除，他並沒有指示江男刪除，江男則辯稱說，他不會操作，誤將整個硬碟「格式化」。

    檢方認為，「格式化」會出現警語，縱使江男操作失誤，警語出現時，江男還持續操作，辯詞不足採信，兩人是共同正犯，依湮滅證據罪起訴。

    警方當場逮捕8名鬥毆酒客，依妨害秩序、傷害等罪名法辦。（記者張瑞楨翻攝）

    警方當場逮捕8名鬥毆酒客，依妨害秩序、傷害等罪名法辦。（記者張瑞楨翻攝）

    警方馳抵時，酒客打成一團的畫面，令人怵目驚心。（記者爆料網提供）

    警方馳抵時，酒客打成一團的畫面，令人怵目驚心。（記者爆料網提供）

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