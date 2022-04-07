進口中國黑心血氧機賣給國人 負責人夫妻各判刑5月、3月

澄希公司進口5100台黑心血氧機，士院考量負責人林金宗繳回部分犯罪所得50萬元等，判林5月徒刑，林妻郭昕怡3月徒刑，另對身亡徐男諭知公訴不受理。（資料照）

2022/04/07 12:21

〔記者溫于德／台北報導〕澄希貿易公司負責人林金宗、郭昕怡夫妻，被控去年5月間以「計步器」名義進口來自中國的5100台黑心血氧機，再由業務員徐孔祥出售給全台藥局，士林地檢署考量3名被告均已認罪並繳回部分犯罪所得，雖依醫療器材管理法起訴，但建請從輕量刑，士林地院審結，今判林5月徒刑、郭3月，均得易科罰金，澄希貿易也要被罰20萬元，另對身亡徐男諭知公訴不受理；可上訴。

起訴指，林、郭夫妻檔明知醫療器材未經主管機關許可，不得輸入也不得販售，卻在去年5月間國內新冠肺炎嚴峻導致許多病患因「快樂缺氧」喪生，市場急須血氧機之際，以人民幣40元至80元不等代價，向中國廠商分別訂購血氧機2800台、2300台，再以「計步器」名義輸入台灣。

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黑心血氧機入台後，由徐男以每台新台幣360元、1200元不等價格，出售給全台藥局，總計5月底至士檢7月6日發動搜索當日，犯罪所得共290萬多元。

士檢偵結，依最重可處3年徒刑或科或併科1千萬元以下罰金的醫療器材管理法第62條「販賣未經許可輸入醫療器材並販賣罪」起訴3人，但考量3人偵查期間認罪，林男也繳回部分犯罪所得50萬元，是因經濟困窘才無法全額繳納，建請從輕量刑。

士院認為，林金宗、郭昕怡夫妻未經國內主管機關核准擅自輸入醫療器材並販售，危及消費者安全使用醫療器材，但林男已繳回部分犯罪所得，依法判刑，均得易科罰金，澄希貿易也要被罰20萬元，另對身亡徐男諭知公訴不受理，同時沒收已扣案血氧機727台。

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