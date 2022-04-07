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    菜鳥法官壓力大 資深小天使協助解惑

    司法院推行直屬學長姐制度。（記者吳政峰攝）

    司法院推行直屬學長姐制度。（記者吳政峰攝）

    2022/04/07 12:16

    〔記者吳政峰／台北報導〕法官工作負擔重，就連剛從司法官學院結業、初入職場的候補法官，也要立即獨當一面，扛起審判他人是非的重責大任，心理壓力可想而知，為了協助「菜鳥」順利茁壯為「成鳥」，司法院推行候補法官支持（Mentoring）方案，請同法院的資深法官擔任候補法官的直屬學長姊，猶如小天使制度，離島則因資深法官少，改由調司法院辦事法官出任小天使。

    法官每日從事審判工作，論斷他人是非，面對負能量滿滿的案件，若沒有經過假以時日的訓練，很難排解累積的壓力，因此，候補法官一進入這個職場，身邊最好要有具經驗的資深法官輔助與諮詢，降低走錯路的機會，加速成長，維護當事人權益。

    為了協助候補法官，司法院設計「直屬學長學姐制」，類似學生時期的小天使制度，透過經驗傳承機制，請各分發法院指派所屬相對資深的法官，擔任新分發法官的小天使，以一對一方式協助輔導，並就近主動關懷新分發法官。

    司法院請各法院直屬學長學姐，針對候補法官的辦理事務及工作適應情形，適時予以關懷、指導，協助候補法官適應審判工作、增進業務熟悉度、掌握案件的管理及妥速結案。

    但離島實任的資深法官較少，以連江地院為例，全院包含院長只有3人，其中2人為候補法官，無人可擔任小天使，司法院因而另外設計夥伴（fellowship）關係。

    司法院說明，離島地區法院地屬偏遠、資源相對缺少，法官多無意願久任，致長期以來候補法官比率偏高、審判經驗難以傳承，惟候補法官於審判業務上若遇到困境，仍有協助支持的必要。故司法院邀請調司法院辦事法官，擔任離島法院候補法官的夥伴（fellowship）。

    夥伴關係為利用通訊或視訊會議軟體等適當方式，進行對話與交流，瞭解候補法官工作適應情形及需求，並由調辦事法官分享自身審判工作經驗，持續提供候補法官在審判工作上的支持，使候補法官能從夥伴身上學習審判專業知識及實務經驗，突破瓶頸與困境。

    此外，為因應各法院實務案件類型需求，法官學院每年度訂定「法官在院研習計畫」，各地院可透過該計畫，開設「良師益友課程」，由院內審判經驗豐富、學識專精的法官擔任良師益友，講授法院審判專業知能、實務經驗及注意事項等方式，協助候補法官融入各地院審判環境，進而提升審判品質及效能。

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