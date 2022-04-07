韓粉哭哭！抖內挺韓直播主 「報復性罷免」遍地開花終成一場空

挺韓直播主陳品宏被控以「罷免康裕成」吸金詐財，但檢方認為主觀上無詐欺犯意，偵結處分不起訴。（翻攝陳品宏臉書）

2022/04/07 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜遭罷免後，挺韓的泛藍群眾展開全國「報復性罷免」，挺韓直播主陳品宏以罷免康裕成、林于凱、何權峰等人需要經費為由，接受黃姓、呂姓韓粉斗內4萬多元，但罷免連署書沒有送件，陳被告詐欺，但檢方認為陳品宏沒有募得足夠數額的罷免書才未送交選委會，主觀上無詐欺犯意，偵結處分不起訴。

檢方指出，韓國瑜遭罷免後，陳品宏於2020年7月時，在網路直播中說「要罷免高雄市議員康裕成、林于凱、何權峰、鄭孟洳等人，非常需要經費，需要大家幫忙」，還說自己手上已有6千份連署書，並於同年9月20日在三民區成立「康裕成罷免總部」。

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黃姓、趙姓兩位女韓粉也響應號召，黃女知道陳品宏在賣水晶洞，特地花了3萬6千6百元買了兩個水晶洞，其中一個價值1萬8千元沒拿走，反送給陳品宏，更包了一包3千6百元紅包支持罷免行動；趙女也包了5千5百元的紅包贊助行動，但沒想到兩人的「義舉」竟落得一場空。

同年12月，「康裕成罷免總部」悄悄拉下鐵門，黃、趙兩人認為被騙提告詐欺；檢方偵查時，陳品宏否認犯行，辯稱他當初已拿到6138份連署書，但第二階段需要10%連署並有時效期2個月，他擔心前功盡棄，所以要等連署接近10%時才送第一階段提案，但後來一直沒有達標才未送件。

陳品宏也說，自己沒有向黃、趙募款，是黃女曾經買過水晶洞，金額大概2、3萬元，她把其中1個送給自己，也有包1個紅包，但他沒有特別注意金額，認為這是好朋友間的贈送；至於趙女給他5千5百元紅包的部分，他對這件事沒有印象。

檢方認為，陳品宏確實有成立「康裕成罷免總部」，也有志工和工作人員進駐其中運作，沒有送交罷免連署書的原因，主要是陳品宏無法募得足夠數額的罷免書，才會無法向選委會正式提出罷免案，這也是陳品宏無法預見的結果，因此難以認定他有故意施用詐術，偵結處分不起訴。

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