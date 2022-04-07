7旬父悶死腦麻女仍輕判2年半 高院：法院無權建請總統給予特赦

新北市陳姓79歲老翁扶養先天重度腦性麻痺的女兒近50年之久，因不忍愛女痛苦，前年忍痛以棉被將她悶死後，服藥自盡後獲救，被依家暴殺人罪起訴，高等法院今上午仍判決陳翁2年6月徒刑，還可上訴。（資料照）

2022/04/07 10:21

〔記者楊國文／台北報導〕新北市陳姓79歲老翁扶養先天重度腦性麻痺的女兒近50年之久，因不忍愛女痛苦，前年忍痛以棉被將她悶死後，服藥自盡後獲救，被依家暴殺人罪起訴，台北地院稱讚「他是一位充滿愛心的父親」，輕判陳翁2年6月徒刑，審判長林孟皇並建請總統蔡英文特赦；高等法院今上午仍判決陳翁2年6月徒刑，還可上訴。

不過，對於有無建請總統特赦，高院合議庭審判長許永煌當庭指出，法院無權建請總統對被告給予特赦。

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據悉，陳女出生即患有先天性重度麻痺，無法言語、自行進食或行動，甚至必須長期臥床，近50年來生活起居都靠陳翁夫婦親自照護。

2020年2月，已77歲高齡的陳翁見女兒因牙痛而身體不適，陳翁有意將女兒送醫拔牙，但又擔心女兒長年服用鎮靜劑難以麻醉，再加上武漢肺炎疫情關係，擔心難以送醫而作罷；不過，晚間9時許，又聽到女兒不斷痛苦呻吟後，想到女兒長期臥床又為病所苦，已服用10顆止痛藥也無法減輕其疼痛，打算結束她的生命，讓她求得解脫，「他自己再自殺一了百了」，竟以棉被將她悶死，他自己則服下約50多顆安眠藥企圖輕生，所幸被家人發現送醫獲救。

陳翁偵訊時表示，因不忍見女兒受苦才會動手悶死她，事後感到懊悔；陳妻與大女兒等家人也為陳翁求情。陳翁的律師主張，陳翁案發前，曾因憂鬱症而就醫多年，下手悶死女兒時，其辨識違法能力恐已欠缺或顯著降低。

不過，台北地院將陳翁送交馬階醫院鑑定認為，「陳翁雖患有憂鬱症，但未使現實判力及控制能力有顯著減損」，加上陳翁輕生獲救後，意識均清楚，對檢警訊問均能具體回答，也能描述行為動機和案發過程，綜合認定陳翁在案發時仍有相當辨識能力及控制能力，並無依刑法第19條第1、2項減刑事由。

台北地院審理認為，陳翁送醫清醒後即供稱，不忍心看女兒這麼痛苦，就結束其生命，坦承殺害女兒，符合自首的減刑要件。

合議庭認為，陳翁夫婦認為「他人無法周全照顧女兒」，因此近50年來均親自照顧女兒，未曾假手他人，照顧過程相當艱辛，過程中所受的壓力及痛苦，更非外人所能想像，如女兒在世時，陳翁常常抱著她，必須常拍她的背以防卡痰，一旦生病或有病痛時更需要抱著女兒，她就會比較舒服，近50年來沒有機會旅遊或社交，過程中所受的壓力及痛苦，更非外人所能想像，稱讚「陳翁是一位充滿愛心的父親」，審酌陳男為了照顧女兒是處於長期心理壓力和憂鬱狀態中，其犯行乃「情堪憫恕」，從輕判刑2年6月。

合議庭指出，陳翁如此疼愛女兒，卻又親手終結她的生命，想必他在未來的人生歲月裡，將始終受到「良心監牢」的禁錮，政府是否有再對他執行徒刑必要，有再審酌的餘地，建議檢察官將來執行時注意陳翁是否因高齡而不適宜發監，並建議總統考慮特赦陳翁。

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