惠德宮范謝將軍神像被偷 城隍爺出巡逮小偷

城隍爺出巡警方就逮到竊賊，當晚也在竊賊家中找回七爺、八爺神像，但兩尊神像略有損壞。（惠德宮提供）

2022/04/07 09:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕城隍爺出巡抓不長眼的竊賊！南投縣草屯鎮惠德宮供奉的城隍爺，其身邊的范謝將軍（八爺、七爺）神像遭偷走，日前在台中烏日玉闕朝仁宮到敦和宮參香遶境時，惠德宮城隍爺也一同遶境，神轎到敦和宮前，草屯警方逮到賴姓竊賊，警方表示，竊賊就跟在城隍爺神轎走，見時機成熟才逮人。而地方則津津樂道稱城隍爺專長就是抓壞人，竊賊不長眼才敢偷城隍爺身邊的范謝將軍神像，結果才3天就被逮，神像也被尋回。

草屯鎮惠德宮香火鼎盛，供奉關聖帝君、城隍爺和觀音菩蕯，城隍爺是陰間司法官，很多人遺失貴重物品，例如汽車、珍貴珠寶等物，都會來該宮求城隍爺幫忙找到遺失物品、抓到小偷，其中不乏順利尋回失物、逮到竊賊的例子。

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惠德宮城隍爺身旁的得力助手范將軍、謝將軍（即八爺、七爺），在上月23日被偷走，竊賊身影都被監視鏡頭拍到，草屯派出所員警獲報後從監視影像追人、車，後來鎖定42歲的賴姓男子。

上月26日下午台中烏日玉闕朝仁宮，第14年到「兄弟宮」草屯鎮敦和宮進行2天1夜的參香遶境活動，惠德宮也出動神轎、陣頭一同遶境祈福，神轎坐的神明之一就是城隍爺，而賴男堪稱是惠德宮的忠實信徒，從在烏溪橋頭就一路跟著惠德宮的陣頭，而草屯派出所員警發現賴男在隊伍中，為了不打草驚蛇，等隊伍走到敦和宮作停留時，才逮捕賴男，後來也在他家找到七爺、八爺神像。而賴男供稱，是因兒子不乖，所以才兩尊神請回家供奉，希望兒子能變好。

七爺、八爺神像在被偷3天後就找到，大膽偷神像的賴姓竊賊也被逮到，很多民眾熱烈討論此事，笑稱竊賊不長眼，敢偷城隍爺身邊的得力助手，城隍爺一出巡，果然就抓到竊賊。

惠德宮董事長洪明山表示，城隍爺很靈，一出巡就是要抓壞人，也真的在出巡的那天，警方就逮到竊賊、找到兩尊神像，只是被竊賊偷回家的神像略有損壞，其中七爺神像的法器等損壞較多，目前還在修復中，而八爺神像則已重新位歸位。

洪明山說，近來不只偷七爺、八爺神像的竊賊被逮，破壞該宮油香錢箱、偷走香油錢的小偷，也是很快就被警方抓到，除了顯示城隍爺很靈外，也要感謝草屯警方快速地逮到竊賊。

草屯鎮惠德宮城隍爺身邊的七爺、八爺被偷3天後，城隍出巡當天草屯警方就逮到竊賊、尋回神像，其中八爺神像（紅圈處）已回歸原位。（記者陳鳳麗攝）

上月26日傍晚惠德宮的神轎，跟著台中烏日玉闕朝仁宮、惠德宮的遶境祈福，城隍爺即是其中的神明，祂一出巡就抓到竊賊。（曾煌棊提供）

3月26日全程跟著遶境陣頭並有扶轎的曾煌?（中），聽到惠德宮的城隍爺出巡就抓到竊賊、找回七爺八爺神像，也覺得不可思議。（曾煌棊提供）

上月26日台中烏日玉闕朝仁宮陣頭走進南投縣境的烏溪橋，陣容浩浩蕩蕩，草屯鎮敦和宮及友宮惠德宮等陣頭、神轎都在橋頭迎接，再一起遶境祈福。（南投縣府提供）

惠德宮七爺神像原來的樣子。（惠德宮提供）

八爺神像被偷前的模樣。（惠德宮提供）

惠德宮供奉關聖帝君、埔隍爺和觀音菩薩。（記者陳鳳麗攝）

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