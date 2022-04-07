「未來男友」等4網紅 深夜擅闖寺院拍靈異探險全遭判刑

「未來男友」等4網紅擅闖高雄市阿蓮區僧寶寺，拍攝靈異探險影片。（擷自google地圖）

2022/04/07 07:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕有61萬訂閱的人氣網紅「未來男友Liann」、雙胞胎兄弟「國王KING」以及另兩名直播主，前年11、12月深夜分別擅闖高雄市阿蓮區僧寶寺，拍攝靈異探險影片，遭寺方提告，法院依侵入建築物罪，4人分別各處拘役20至30日不等。

判決指出，陳姓兄弟分別為YOUTUBE「未來男友Liann」、「國王KING」之頻道主，為拍攝探險影片，2020年11月10日夜間，未經同意擅入僧寶寺，拍攝影片，並將影片剪輯後上傳網路供不特定人瀏覽。

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另兩名余姓、楊姓直播主，同樣為拍攝探險直播內容，分別於2020年12月5日深夜11時許、及同年12月11日深夜10時至翌日凌晨0時30分許，兩度擅自侵入僧寶寺。

事後，寺方范姓負責人獲悉以頻道頁面擷圖、直播節目擷圖，訴警提告，4人到案後均坦承犯行，影片也已下架，但因賠償金額未能達成共識，尚未賠償告訴人所受損害，4人依侵入建築物罪，分別各處拘役20至30日，得易科2至3萬元不等罰金。可上訴。

據了解，YOUTUBE「未來男友Liann」，頻道主要拍攝宗教、靈異探險，2017年至今訂閱人數達61萬，累計觀看人數達1.9億人次。

「未來男友Liann」頻道主要拍攝宗教、靈異探險。（擷自「未來男友Liann」頻道）

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