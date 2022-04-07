小隊長喝花酒又在四分局？ 南市警界傳言：要打擊高層

警四分局接連被抖出負面訊息，這是被爆出小隊長喝花酒，警界傳言可能是針對高層。（記者王捷翻攝）

2022/04/07 07:48

首次上稿 05:58

更新時間 07:48

〔記者王捷／台南報導〕最近南市警界不平靜，PTT連續抖出四分局的負面訊息， 6日晚間又爆出前四分局小隊長過去喝花酒的訊息，並附上照片，爆料者揚言若警高層不悉心檢討將持續爆料；警督察室今天凌晨結束訪談，認為小隊長已調離四分局一年多，爆料者應有能力查出這些訊息，但曝光的訊息卻針對四分局，令人費解。有警界傳言，這些爆料訊息並非針對四分局，而是目標更高層。

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從3月底到4月初，PTT上先是曝光警四分局的一件剁掌案影片，案發當時的分局長是現任的永康分局長甘炎民，但內容卻批評四分局以及台南整體治安的問題，卻未針對甘分局長，但分局做出危機處理後，很快又有負面爆料，PTT上流傳四分局偵查隊長酒後脫序案。

原本警分局認為，偵查隊長因內部管理、跨轄搶功問題，在各分局隊長間人緣不好，但隊長卻獲得高層賞識，許多官警被占了便宜，又不敢得罪高層，有苦難言，因此分局在當時判定，前後兩件的爆料事件，是來自內部檢舉，還是針對隊長的爆料。

不過，昨晚又出現新一波爆料，爆料者指稱，警方高層不願檢討，反而要查內部的「抓耙子」，所以釋出一位小隊長喝花酒的訊息，並附上照片，還有小隊長10年前調動到四分局的截圖，並聲稱還會繼續爆料。

這件爆料發生後，督察室派員到小隊長所屬的分局訪談，但讓督察警官好奇的是，小隊長調離四分局已超過一年，以爆料者蒐集資訊的能力不可能不知道，但爆料內容卻稱小隊長在四分局，並指控剛調任不到三個月的四分局副分局長也常上酒店，分局上下官警都在喝酒，所以督察警官認為，爆料是針對四分局，在今日凌晨1時許，督察室訪談完成，但未針對小隊長喝花酒事件決定處分。

警界謠言四起，認為在隊長被撤換後負面爆料沒有停，還爆出小隊長喝花酒的事，警四分局長也是高層的愛將，但這次被爆出喝花酒的小隊長是基層卻沒有明顯與人結怨，有警官揣測幾次爆料是針對警局高層表達不滿。

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