金門女高雄探親爬柴壽山迷路 搜救隊晚間尋獲協助下山

金門女來高雄探親登爬柴柴壽山迷路，被搜救人員尋獲協助安全下山。（民眾提供）

2022/04/07 00:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕28歲張姓女子從金門來高雄探親，她獨自從柴壽山登爬尋訪密境，6日經北面盤榕休息站，順著原始林道往南向四口灶方向前進，疑不熟當地路況，加上天色逐漸昏暗，自身裝備又不齊全，最後迷失方向受困，她電話報案求助，包括消防局、保七總隊壽山分隊全面搜救，晚間6時左右終於尋獲張女，平安協助下山。

高市消防局獲報後，出動轄區鼓山消防分隊越野、救護車，小隊長戴源宏率隊員共2車4人，保七總隊壽山分隊及壽管處也出動巡查員1車4人同步前往，壽管處巡查員也備好急救裝備，分批上山搜索，所幸搜救不到30分鐘，就順利找到失蹤女子。

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搜救人員指出，張女走失地點因路線不明，且無明確指標，手機的訊號也不良，都增加了尋找難度，鼓山消防分隊小隊長戴源宏表示，高雄柴壽山近來頻傳山友受傷或走失，登山盡量在裝備充足且最好結伴。

消防局也提醒登山前，務必先評估行走路線，以及自身體力狀態，還有天候氣象都要列入登山或健走條件，同時攜帶手電筒、哨子、雨衣、食物、水、手機等，若可以也應準備行動電源等裝備，行前必須告知親友登山路線，不要獨自攀爬，以免發生危險。

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