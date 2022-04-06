3人登山隊走中平林道下清八通關古道 女領隊墜70米溪谷待援

吳姓女領隊過阿波蘭池附近摔下70公尺深谷，隊員今早（6日）報案求救。花蓮縣消防局說，空勤直升機因天候不佳折返，明天將再度請空勤總隊支援搜救。待救地點位於紅色標記處，海拔高度約2450公尺的清八通關古道路上。（花蓮縣消防局提供、圖取自地圖產生器；本報合成）

2022/04/06 23:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕3人登山隊2日從玉里鎮中平林道起登，預計8日下山。吳姓女領隊過阿波蘭池附近摔下70公尺深谷，右腳開放性骨折，全身多處受傷，隊員今早（6日）報案求救。花蓮縣消防局說，空勤直升機因天候不佳折返，明天將再度請空勤總隊支援搜救。

花蓮縣消防局今天早上11點多接獲台中市消防局轉報，有2女1男共3名山友摔落溪谷。消防局第三大隊隊長呂冠辰說，根據報案人游先生說，吳姓女領隊不慎墜落，同行隊員趕往確認，發現31歲吳女墜落深度70公尺、右腳內側開放性骨折、頭部受傷，待救地點座標「23度25分20.5秒、121度9分39.6秒」，海拔約2450公尺。

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吳女墜落點位於清八通關古道過阿波蘭池後，往東南方向約200公尺處的陡下路段。呂冠辰說，如果從中平林道徒步需時約3到4天，若天候許可，仍以直升機吊掛為佳。因此先申請空勤直升機在玉里鎮載6搜救人員上山，原預計在馬布谷山屋降落，但山區天候不佳，雲霧遮蔽視線，直升機折返，改由救難人員傍晚3人徒步出發，明天將視天候狀況，再申請空勤支援。

3人向有玉山國家公園申請申請入園，申請行程是2日中平林道-太平谷-喀西帕南山-馬布谷山屋，3日出中平林道；不過實際行程是在馬布谷山屋往南，經布干山南稜到阿波蘭池，接上清八通關古道，古道沿著阿波蘭山東南稜陡下1200公尺到馬戛次托溪，經阿不郎、阿桑來戛後，預計8日下山。

花蓮縣消防局今天下午曾申請空勤總隊黑鷹直升機救援，但天候不佳折返，今天會再看天候狀況申請。（花蓮縣消防局提供）

待救地點位於紅色標記處，海拔高度約2450公尺的清八通關古道路上。（擷取自地圖產生器）

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