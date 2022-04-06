為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3人登山隊走中平林道下清八通關古道 女領隊墜70米溪谷待援

    吳姓女領隊過阿波蘭池附近摔下70公尺深谷，隊員今早（6日）報案求救。花蓮縣消防局說，空勤直升機因天候不佳折返，明天將再度請空勤總隊支援搜救。待救地點位於紅色標記處，海拔高度約2450公尺的清八通關古道路上。（花蓮縣消防局提供、圖取自地圖產生器；本報合成）

    吳姓女領隊過阿波蘭池附近摔下70公尺深谷，隊員今早（6日）報案求救。花蓮縣消防局說，空勤直升機因天候不佳折返，明天將再度請空勤總隊支援搜救。待救地點位於紅色標記處，海拔高度約2450公尺的清八通關古道路上。（花蓮縣消防局提供、圖取自地圖產生器；本報合成）

    2022/04/06 23:10

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕3人登山隊2日從玉里鎮中平林道起登，預計8日下山。吳姓女領隊過阿波蘭池附近摔下70公尺深谷，右腳開放性骨折，全身多處受傷，隊員今早（6日）報案求救。花蓮縣消防局說，空勤直升機因天候不佳折返，明天將再度請空勤總隊支援搜救。

    花蓮縣消防局今天早上11點多接獲台中市消防局轉報，有2女1男共3名山友摔落溪谷。消防局第三大隊隊長呂冠辰說，根據報案人游先生說，吳姓女領隊不慎墜落，同行隊員趕往確認，發現31歲吳女墜落深度70公尺、右腳內側開放性骨折、頭部受傷，待救地點座標「23度25分20.5秒、121度9分39.6秒」，海拔約2450公尺。

    吳女墜落點位於清八通關古道過阿波蘭池後，往東南方向約200公尺處的陡下路段。呂冠辰說，如果從中平林道徒步需時約3到4天，若天候許可，仍以直升機吊掛為佳。因此先申請空勤直升機在玉里鎮載6搜救人員上山，原預計在馬布谷山屋降落，但山區天候不佳，雲霧遮蔽視線，直升機折返，改由救難人員傍晚3人徒步出發，明天將視天候狀況，再申請空勤支援。

    3人向有玉山國家公園申請申請入園，申請行程是2日中平林道-太平谷-喀西帕南山-馬布谷山屋，3日出中平林道；不過實際行程是在馬布谷山屋往南，經布干山南稜到阿波蘭池，接上清八通關古道，古道沿著阿波蘭山東南稜陡下1200公尺到馬戛次托溪，經阿不郎、阿桑來戛後，預計8日下山。

    花蓮縣消防局今天下午曾申請空勤總隊黑鷹直升機救援，但天候不佳折返，今天會再看天候狀況申請。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮縣消防局今天下午曾申請空勤總隊黑鷹直升機救援，但天候不佳折返，今天會再看天候狀況申請。（花蓮縣消防局提供）

    待救地點位於紅色標記處，海拔高度約2450公尺的清八通關古道路上。（擷取自地圖產生器）

    待救地點位於紅色標記處，海拔高度約2450公尺的清八通關古道路上。（擷取自地圖產生器）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    老翁南投山區迷途48小時凍僵 喝雨水求生 今尋獲滿臉是血
    2022/04/03 18:33

    老翁南投山區迷途48小時凍僵 喝雨水求生 今尋獲滿臉是血
    雪山雪季結束 雪霸統計：山難件數10年來最高
    2022/04/03 09:57

    雪山雪季結束 雪霸統計：山難件數10年來最高

    抗通膨選好宅 富宇哈佛苑學區保值佳
    水泥預拌車翻落25公尺深山谷 駕駛受傷送醫
    2022/03/21 16:39

    水泥預拌車翻落25公尺深山谷 駕駛受傷送醫
    連人帶車墜谷影片曝光 南投丹大林道險峻令人頭皮發麻
    2022/02/13 13:52

    連人帶車墜谷影片曝光 南投丹大林道險峻令人頭皮發麻

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播