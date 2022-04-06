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    出軌被抓切結再犯各賠百萬 律師：法官不受約定拘束

    已婚黃姓男子偷吃檳榔妹，簽寫切結書後又再偷情，台南地院判黃男與檳榔妹要各賠六十萬元給元配。（資料照，記者王俊忠攝）

    已婚黃姓男子偷吃檳榔妹，簽寫切結書後又再偷情，台南地院判黃男與檳榔妹要各賠六十萬元給元配。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/04/06 22:22

    相關新聞請見︰

    出軌被抓切結再犯各賠百萬 偷情男女藕斷絲連下場GG

    〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓人夫與陳姓檳榔妹外遇被元配抓包後，2人寫切結書言明若再犯要各賠100萬元。但2人依舊藕斷絲連、持續出軌偷情，一審法官判2人各賠60萬元給元配。律師江信賢認為，本案所謂事先約定的違約金，不是以有一定契約存在為前提，而是以當事人若再發生一定的行為作前提，意即究竟要付出多少損害賠償？恐怕是無法事先約定的。

    江信賢表示，因為通常只有以一定契約為前提，例如買賣、委任、承攬等關係，才有可能可以預先判斷違反這契約的損害賠償大約多少？兩造當事人才有辦法事先約定違約金。所以，若是以發生或違反一定行為為前提而約定的違約金，實務上他有看過例如像本案的再度外遇、不準時回家甚至要求按時煮三餐等約定，而有事先約定違約金。對此約定，通常法院只是參考而已，並不會受到當事人的拘束，法官可依職權判斷給付多少損害賠償金額為適當。

    江信賢說，例如有1對夫妻就約定丈夫要求太太一定要每日按時煮三餐，若有違反，就不再給付生活費等。違約金數額仍然不能以當事人的約定為算數，因為這是以『發生或違反一定行為』作為前提約定的違約金，像本案元配與2名被告約定的100萬元賠償金，是沒有實際契約可以計算的損害金額。

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