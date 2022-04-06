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    出軌被抓切結再犯各賠百萬 偷情男女藕斷絲連下場GG

    已婚黃姓男子偷吃檳榔妹，簽寫切結書後又再偷情，台南地院判黃男與檳榔妹要各賠六十萬元給元配小文。示意圖，非本案當事人。（記者王俊忠攝）

    已婚黃姓男子偷吃檳榔妹，簽寫切結書後又再偷情，台南地院判黃男與檳榔妹要各賠六十萬元給元配小文。示意圖，非本案當事人。（記者王俊忠攝）

    2022/04/06 22:10

    〔記者王俊忠／台南報導〕已婚女子小文發現做小生意的黃姓丈夫外遇陳姓檳榔西施，2018年11月要求丈夫與陳女各寫切結書，言明2人若再偷情、發生性關係，願各自賠償100萬元。後來，2人仍在兩年內繼續偷情、甚至自拍性愛影片。2名被告雖稱賠不了那麼多錢，台南地院判黃男與檳榔妹各要賠60萬元給元配。

    小文提告指出，她與黃姓男子在2013年9月結婚，到此案判決時仍是夫妻，先前，她抓到丈夫與外遇的陳姓檳榔妹偷情、通姦。2018年11月間，她要求丈夫與陳女簽寫切結書，約定「如丈夫與陳女再偷情、發生性行為，2人願各付100萬元賠償金給元配」。

    小文說，沒想到丈夫與檳榔妹兩人簽寫切結書後，仍從2019年1月、2月到2021年7月持續出軌偷歡，還自拍性愛影片。因為丈夫與陳女2人違反切結書約定，一再傷害她與其家庭，已忍無可忍，要向2人各求償100萬元。

    黃男與檳榔妹都承認2人確有外遇性行為，黃男說最多只能賠50萬元；檳榔妹則說沒錢賠償。

    台南地院法官調取黃男與陳女兩人簽寫的切結賠償書，確認這2份切結書是約定2名被告不得再發生性行為，若有違反要負賠償責任。這切結書約定並未違反「公序良俗」，契約有效，考量2名被告再犯婚外性行為，對原告婚姻幸福造成重大破壞，使原告蒙受精神上痛苦，衡量原告與2名被告的經濟、社會等條件，判黃男與檳榔妹各應賠償60萬元給小文，還可上訴。

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