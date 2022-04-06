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    境外劣質茶葉混充台灣高檔茶！ 高檢署成立督導小組速查嚴辦

    台東地檢署查獲疑似混充茶葉。（高檢署提供）

    台東地檢署查獲疑似混充茶葉。（高檢署提供）

    2022/04/06 21:36

    〔記者錢利忠／台北報導〕為打擊境外茶混充台茶詐欺國人，高等檢察署今邀集行政院食品安全辦公室、食品藥物管理署、農糧署、茶業改良場及台中地檢署等單位研商，共同召開「打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，高檢署並成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，迅速掌握問題，嚴查速辦。

    高檢署針對境外茶混充台茶相關犯罪成立督導小組，由查緝民生犯罪督導中心召集人鄭鑫宏主任檢察官擔任執行秘書，檢察官陳孟黎擔任副執行秘書，台中地檢署檢察官王亮欽擔任顧問，檢察機關並與行政機關建立聯繫窗口及平台，以便迅速溝通協調，提升行政及司法效能。

    高檢署指出，各檢察機關目前受理32案、搜索15次、具保2人、查扣疑似混充茶葉282斤，其中已有1案偵結（部分緩起訴、部分不起訴），成果豐碩，各檢察機關將持續強化打擊此類詐欺案件。

    其中，針對台東地檢署所發動的搜索案，查獲轄內首件境外茶混充台茶案件，當場查扣疑似混充茶葉282斤，並對涉有詐欺及虛偽標記罪嫌的蘇姓被告等2人，分別諭知10萬元交保。

    台東地檢署查獲疑似混充茶葉案件。（高檢署提供）

    台東地檢署查獲疑似混充茶葉案件。（高檢署提供）

    為打擊境外茶混充台茶詐欺國人，高等檢察署今邀集行政院食品安全辦公室、食品藥物管理署、農糧署、茶業改良場及台中地檢署等單位研商，共同召開「打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，高檢署並成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，迅速掌握問題，嚴查速辦。 （高檢署提供）

    為打擊境外茶混充台茶詐欺國人，高等檢察署今邀集行政院食品安全辦公室、食品藥物管理署、農糧署、茶業改良場及台中地檢署等單位研商，共同召開「打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，高檢署並成立「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」，迅速掌握問題，嚴查速辦。 （高檢署提供）

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