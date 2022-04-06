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    首頁　>　社會

    婦回老家頭部中彈倒屋外身亡 基檢解剖釐清

    林姓婦人右太陽穴中1槍，陳屍老家門。基隆地檢署檢察官今天率法醫解剖驗屍，採死者雙手跡證，釐清林婦右手虎口是否有火藥殘渣，釐清死因。（記者林嘉東攝）

    林姓婦人右太陽穴中1槍，陳屍老家門。基隆地檢署檢察官今天率法醫解剖驗屍，採死者雙手跡證，釐清林婦右手虎口是否有火藥殘渣，釐清死因。（記者林嘉東攝）

    2022/04/06 23:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一處社區日前深夜傳出槍響，林姓男子聞聲開門查看，赫見姊姊右太陽穴中一槍，陳屍屋外樓梯。檢察官今天（6日）率法醫解剖驗屍，採死者雙手跡證，釐清林婦右手虎口是否有火藥殘渣，釐清死因。

    檢警調查，43歲林姓婦人婚後育有1子，平日在外租屋，鮮少返回基隆娘家。3日凌晨0點左右，林婦突然回家，進入老家社區2樓沒多久，就傳出槍響。巨大聲響嚇壞在屋內的弟弟，開門一看，赫見姊姊滿臉是血，倒在樓梯間血泊中，趕緊報警。

    警方趕抵發現，林婦右太陽穴中1槍，已無生命跡象，隨後在她身旁發現一把改造槍枝，彈匣內留有一顆子彈，還發現一杖彈頭及彈殼與一張遺書，上頭僅寫著，「答應你們的願望，我去死了！」

    警方採證現場血跡噴濺方向，林婦雙手微物跡證，是否有火藥反應，同時調閱社區監視器畫面，釐清林婦是一人返家，還是有人尾隨，初步判斷林婦的死因無外力介入。

    檢察官唐先恆為求慎重，今天下午率法醫解剖驗屍，採死者雙手跡證，釐清林婦慣用的右手虎口是否有火藥殘渣。臟器、血液則送法醫研究所鑑定，釐清死因。

    據指出，林姓婦人與前夫離婚後，自己在外租屋，兒子回老家住。林婦在外租屋期間，常向老家要錢，老家不堪其擾。

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