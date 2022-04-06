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    勞動部認長榮資方公告沒干涉罷工 桃空職工提告吞敗

    勞動部認為長榮資方並未透過「禁止員工於上班時間討論工會、罷工」、「限制參與罷工員工適用出勤績效奬勵」干涉罷工，引發桃空職工不服，提起行政訴訟，今遭北高行判決敗訴。（資料照）

    勞動部認為長榮資方並未透過「禁止員工於上班時間討論工會、罷工」、「限制參與罷工員工適用出勤績效奬勵」干涉罷工，引發桃空職工不服，提起行政訴訟，今遭北高行判決敗訴。（資料照）

    2022/04/06 20:38

    〔記者溫于德／台北報導〕長榮航空空服員2019年6月20日發動罷工，勞動部認為長榮資方並未透過「禁止員工於上班時間討論工會、罷工」、「限制參與罷工員工適用出勤績效奬勵」干涉罷工，桃園市空服員職業工會（桃空職工）對此不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院審結，今判工會敗訴；可上訴。

    工會主張，長榮資方曾發出4項公告，分別為「員工申請優待機票權利，以全程或部分參與罷工為由予以差別待遇」、「禁止員工於上班時間討論工會、罷工」、「限制參與罷工員工適用出勤績效奬勵」、「對參與罷工員工予以扣假（YDO即年度休假）」，均為阻止罷工的不當勞動行為。

    但勞動部並未認定長榮資方透過「禁止員工於上班時間討論工會、罷工」、「限制參與罷工員工適用出勤績效奬勵」干涉罷工；工會不服，提起本件行政訴訟。

    北高行檢視公告後認為，長榮資方當時是在呼籲對罷工持不同立場的員工，應互相尊重，若排擠不同立場的同事，便是違反工作規則、應受罰，因此，不能推論出一旦討論工會或罷工就會受罰的結論。

    至於罷工員工適用出勤績效奬勵部分，北高行說，飛行任務指定權、休假日期指定權、年度出勤獎勵、特殊班表獎勵等待遇，是建立於員工出勤表現上，誘使員工配合公司班表出勤，並非針對參加罷工的員工有任何差別待遇，故判工會敗訴。

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