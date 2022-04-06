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    台中男接獲詐騙電話操作ATM 一查來電竟已詐騙通報23次

    台中李姓男子（中）接獲詐騙電話，前往ATM依指示匯款，所幸警方獲報及時趕來成功阻詐。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子（中）接獲詐騙電話，前往ATM依指示匯款，所幸警方獲報及時趕來成功阻詐。（記者陳建志翻攝）

    2022/04/06 19:10

    〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井一名李姓男子，日前接獲詐騙集團電話，告知網路購物操作錯誤，導致其郵局帳戶被重複扣款，要求李男立刻至ATM操作匯款，解除錯誤程序，李男不疑有他，馬上趕至龍井郵局提款機操作，因一邊操作一邊接聽電話引發一旁等待的民眾關注，懷疑是詐騙打電話報案，員警獲報迅速趕到，確認該電話已遭詐騙通報23次，即時阻止李男免受騙。

    這名李姓男子，日前接獲多通詐騙集團的電話，告知他網路購物，因操作錯誤被重複扣款，如果想解除錯誤程序，要趕緊到ATM依指示操作解除。

    李男一聽擔心持續被誤扣失金，趕緊依指示到龍井郵局ATM，一邊接電話一邊依指示準備匯款8000元到指定帳戶，當時在一旁的謝姓小姐發現，直覺應該是碰到詐騙，立刻打電話通報警方到場。

    龍井分駐所接獲報案，立刻調派員警到場，後續副所長陳漢元及警員黃郁仁亦趕至現場支援，警方了解後一聽就知是詐騙手法，詳細跟李男解說類似的詐騙案例，且經警方查證，發現對方的來電號碼，已在165詐騙系統上顯示詐騙通報達23次之多，成功阻詐避免失金。

    烏日分局警方呼籲，民眾如有接獲疑似詐騙電話，以各種藉口、理由要求至ATM操作匯款的狀況，請民眾切勿輕信，並可撥打165反詐騙電話、各警察機關電話查證，以免上當受騙。

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