旺宏男控遭已婚女同事逼姦 還要他不能與妻互動

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/04/06 18:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在旺宏公司上班的廖男，指控已婚同事謝女逼他到她家做愛，強迫他交出家中鑰匙，逼他不得與妻子正常互動，事後新竹地院法官調查，廖男與謝女曾有激情對話「我的肉體讓你飽了、今天也很硬很猛、讓人不要不要的」、「上面下面兩個我都要親吸、舔的你不要不要的」，足見謝女確有侵害廖妻配偶權情事，判賠20萬元。

廖男指控，與謝女為同事關係，謝女明知他已婚，仍脅迫他上班前在到謝女家做愛，並不斷傳送情色對話給他，強迫他不得與妻子正常互動，事後更變本加厲，強迫他需交出家中鑰匙，擅自盜取他手機，並傳訊給妻子，還放話要他付出代價，意圖破壞夫妻感情。

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此外，謝女先生甚至將他與謝女對話紀錄寄給他太太，惡意離間夫妻婚姻感情，謝女還放話「她媽叫什麼名字，我都知道！」、「全家人的FB我都知道！我會展開報復！我不會仁慈了！」、「我會最先告訴他媽媽這不是威脅！是報復！徹底報復！我會非常硬！」廖男夫妻憤而向謝女要求精神慰撫金80萬元。

謝女說，與廖男在他結婚前即因兩情相悅而交往，兩人雖有聊情色與鹹濕對話，但期間並不長。

法官調查，2人情色對話中有「我的肉體讓你飽了、今天也很硬很猛、讓人不要不要的」、「上面下面兩個我都要親吸、舔的你不要不要的」足見2人已有調情、性行為情節描述，謝女不法侵害廖妻配偶權且情節重大。最後判謝女應賠償廖男夫妻20萬元。

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