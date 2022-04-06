為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    旺宏男控遭已婚女同事逼姦 還要他不能與妻互動

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/04/06 18:34

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在旺宏公司上班的廖男，指控已婚同事謝女逼他到她家做愛，強迫他交出家中鑰匙，逼他不得與妻子正常互動，事後新竹地院法官調查，廖男與謝女曾有激情對話「我的肉體讓你飽了、今天也很硬很猛、讓人不要不要的」、「上面下面兩個我都要親吸、舔的你不要不要的」，足見謝女確有侵害廖妻配偶權情事，判賠20萬元。

    廖男指控，與謝女為同事關係，謝女明知他已婚，仍脅迫他上班前在到謝女家做愛，並不斷傳送情色對話給他，強迫他不得與妻子正常互動，事後更變本加厲，強迫他需交出家中鑰匙，擅自盜取他手機，並傳訊給妻子，還放話要他付出代價，意圖破壞夫妻感情。

    此外，謝女先生甚至將他與謝女對話紀錄寄給他太太，惡意離間夫妻婚姻感情，謝女還放話「她媽叫什麼名字，我都知道！」、「全家人的FB我都知道！我會展開報復！我不會仁慈了！」、「我會最先告訴他媽媽這不是威脅！是報復！徹底報復！我會非常硬！」廖男夫妻憤而向謝女要求精神慰撫金80萬元。

    謝女說，與廖男在他結婚前即因兩情相悅而交往，兩人雖有聊情色與鹹濕對話，但期間並不長。

    法官調查，2人情色對話中有「我的肉體讓你飽了、今天也很硬很猛、讓人不要不要的」、「上面下面兩個我都要親吸、舔的你不要不要的」足見2人已有調情、性行為情節描述，謝女不法侵害廖妻配偶權且情節重大。最後判謝女應賠償廖男夫妻20萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹科大廠經理偷吃人妻部屬 正宮逼退小三
    2019/08/27 22:25

    竹科大廠經理偷吃人妻部屬 正宮逼退小三
    逼姦妙齡女員工致墮胎 6旬色老闆還嘴賤指她神經有問題
    2019/01/06 10:15

    逼姦妙齡女員工致墮胎 6旬色老闆還嘴賤指她神經有問題

    手搖飲配鹽酥雞 12年來吃不胖的秘密
    奇案！菲傭控雇主逼姦 拍正面半裸照反遭法官打臉！
    2018/11/25 16:52

    奇案！菲傭控雇主逼姦 拍正面半裸照反遭法官打臉！
    酒保半夜暴力逼姦 女大生重傷仍強力反抗逃走報警逮人
    2018/06/28 06:16

    酒保半夜暴力逼姦 女大生重傷仍強力反抗逃走報警逮人

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播