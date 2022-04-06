為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女兒墜樓亡…母怒告「被男友推下樓」 檢調查無外力還清白

    桃檢（見圖）調查後認為李女死因應無外力介入，且生前有自殘、輕生紀錄，將男友李男不起訴處分，還他清白。圖中人物與新聞事件無關（記者余瑞仁攝）

    桃檢（見圖）調查後認為李女死因應無外力介入，且生前有自殘、輕生紀錄，將男友李男不起訴處分，還他清白。圖中人物與新聞事件無關（記者余瑞仁攝）

    2022/04/06 16:58

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市李姓女子去年11月6日在與李姓男友同居處墜樓，送醫不治。李母認為女兒遭到男友從頂樓強推墜樓慘死，對李男提告殺人罪。案經桃園檢警解剖遺體及調查，從檢體驗出抗焦慮安眠藥物與抗組織胺，均在正常劑量範圍，且無酒精，也無抵禦傷、掙扎或鈍器傷等，傷勢符合高處墜落，研判無外力介入情況，偵結將李男以不起訴處分，還他清白。

    檢警調查，19歲李男與李姓女友於桃園區同居，去年11月6日李女被發現墜樓，送醫急救當晚不治，死因為顱骨粉碎性骨折及多重鈍傷引發創生性休克。李女母親認為是李男與女兒發生爭吵，從住處頂樓將女兒推下樓，對李男提告殺人罪。

    檢方解剖死者遺體調查，經法醫研究所鑑定檢體，毒化分析檢出有抗焦慮安眠藥與抗組織胺，均在治療劑量範圍內，且未驗出酒精成分，而死者傷勢符合高處墜落造成，未發現抵禦傷、掙扎或鈍器傷，也無對應碰牆傷勢等，顯示死者生前未因服用過多藥物、酒精而出現神智智不清等情；此外，李女母親自承女兒生前有憂鬱症病史，曾有自殘、輕生紀錄，而李女於墜樓前曾傳送類似交代身後事的留言給其母與男友。

    檢方認為，依所調查客觀證據顯示，李女墜樓死亡應無外力介入，難以對李男以殺人罪相繩，偵結將李男以不起訴處分。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄驚傳墜樓事件 婦人倒臥路旁嚇壞路人
    2022/03/31 18:47

    高雄驚傳墜樓事件 婦人倒臥路旁嚇壞路人
    彰化驚傳國小學童自3樓墜地 受傷送醫
    2022/03/31 18:14

    彰化驚傳國小學童自3樓墜地 受傷送醫

    抗通膨選好宅 富宇哈佛苑學區保值佳
    遭男友爸性侵竟被要求「吞下去」 女友不忍了！
    2022/03/17 17:03

    遭男友爸性侵竟被要求「吞下去」 女友不忍了！
    公開痛斥普廷「反社會」 俄羅斯23歲模特兒1個月後死於非命
    2022/03/15 15:14

    公開痛斥普廷「反社會」 俄羅斯23歲模特兒1個月後死於非命

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    男友手機訊息驚見「叫傳播妹」！ 原來是「這東西」搞鬼
    2022/02/09 23:43

    男友手機訊息驚見「叫傳播妹」！ 原來是「這東西」搞鬼
    高市警官被撞還被告肇逃 終獲不起訴還清白
    2019/12/05 23:49

    高市警官被撞還被告肇逃 終獲不起訴還清白
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播