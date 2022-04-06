女兒墜樓亡…母怒告「被男友推下樓」 檢調查無外力還清白

桃檢（見圖）調查後認為李女死因應無外力介入，且生前有自殘、輕生紀錄，將男友李男不起訴處分，還他清白。圖中人物與新聞事件無關（記者余瑞仁攝）

2022/04/06 16:58

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市李姓女子去年11月6日在與李姓男友同居處墜樓，送醫不治。李母認為女兒遭到男友從頂樓強推墜樓慘死，對李男提告殺人罪。案經桃園檢警解剖遺體及調查，從檢體驗出抗焦慮安眠藥物與抗組織胺，均在正常劑量範圍，且無酒精，也無抵禦傷、掙扎或鈍器傷等，傷勢符合高處墜落，研判無外力介入情況，偵結將李男以不起訴處分，還他清白。

檢警調查，19歲李男與李姓女友於桃園區同居，去年11月6日李女被發現墜樓，送醫急救當晚不治，死因為顱骨粉碎性骨折及多重鈍傷引發創生性休克。李女母親認為是李男與女兒發生爭吵，從住處頂樓將女兒推下樓，對李男提告殺人罪。

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檢方解剖死者遺體調查，經法醫研究所鑑定檢體，毒化分析檢出有抗焦慮安眠藥與抗組織胺，均在治療劑量範圍內，且未驗出酒精成分，而死者傷勢符合高處墜落造成，未發現抵禦傷、掙扎或鈍器傷，也無對應碰牆傷勢等，顯示死者生前未因服用過多藥物、酒精而出現神智智不清等情；此外，李女母親自承女兒生前有憂鬱症病史，曾有自殘、輕生紀錄，而李女於墜樓前曾傳送類似交代身後事的留言給其母與男友。

檢方認為，依所調查客觀證據顯示，李女墜樓死亡應無外力介入，難以對李男以殺人罪相繩，偵結將李男以不起訴處分。

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