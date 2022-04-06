稱女網紅性騷擾男教練挨告 「館長」判賠10萬元

館長陳之漢。（資料照）

2022/04/06 11:56

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢指控，一名健身網紅A女（化名）在其他健身房性騷擾男教練，女網紅認為自己是被害者卻被形容成加害者，氣憤提訴求償30萬元，新北地院審理後判決陳之漢賠償10萬元，可上訴。

本案起因於2019年間，A女在影片中抱怨過去在成吉思汗任職時，每天上班前2小時特訓，後面8小時掃地，還要清「大便噴得到處都是」的女廁所，引發陳之漢不滿。

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同年2月間，陳之漢在直播時，指控A女在另一間健身房工作時：「她一直調侃，用言語，然後去摸人家，人家男教練，一樣是教練，人家男教練有女朋友，所以就產生出了這個，人家告她性騷擾」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在健工因為發生性騷擾事件被開除的嘛」等語。

A女發現後認為，自己明明是遭男教練言語性騷擾，主管未積極處理而離職，事後也有向新北市政府勞工局申訴，卻被說成加害人，因此提告；但一審法院認為，A女在偵查時已授權律師針對陳之漢指控她「身體不是練出來的而是整型做的」等部分撤告，效力及於性騷擾部分，判決公訴不受理，全案上訴後，高院判決撤銷發回審理中。

A女另提30萬元民事求償，對此，陳之漢辯稱，他是依據A女IG貼文及A女同事所述才會認為A女因發生性騷擾事件而遭開除，而A女身為健身教練，常透過臉書、IG進行網路行銷，追蹤粉絲人數高達上萬人，屬公眾人物，而健身教練是否有與健身會員發生「性騷擾」一案，屬「公共利益」事項。

法官則認為，陳之漢在直播時以「背骨」指控A女，已侵害其名譽權，且他亦未提出事證證明A女確對男教練性騷擾，並因此遭人控告或因此解僱，判決賠償10萬元，可上訴。

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