基隆市區田寮河 驚見男子浮水面命危搶救中

救護人員將患者搬運上擔架，並使用自動心肺復甦機對其搶救。（記者吳昇儒攝）

2022/04/06 11:21

首次上稿 11:21

更新時間 11:48（新增：搶救狀況）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名婦人今日上午10時許，行經信一路時，發現田寮河靠近仁一路處，有一名男子浮在水面上，趕緊通報119救援。消防隊員迅速到場，將人拉起，但已無生命跡象。救護人員緊急使用自動心肺復甦機搶救該名男子，經醫院搶救後，暫已恢復生命跡象，但仍在加護病房搶救中。

請繼續往下閱讀...

婦人向救災人員表示，自己行經該處時，發現對面河岸有一個人浮在水面上，好像一動也不動，隨著田寮河水起伏，才會趕緊通報。

警方調查，落水的簡姓男子已90多歲高齡，經搶救後，目前已經恢復生命徵象，但仍在醫院救治中，初步研判是從吉羊橋落入河中。

據悉，簡男因長年受心臟病所苦，曾向家屬表達出有輕生念頭，但今日落河原因為何，仍待進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

救護人員下艇將溺水者打撈上岸。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法