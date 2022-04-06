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    首頁　>　社會

    基隆市區田寮河 驚見男子浮水面命危搶救中

    救護人員將患者搬運上擔架，並使用自動心肺復甦機對其搶救。（記者吳昇儒攝）

    救護人員將患者搬運上擔架，並使用自動心肺復甦機對其搶救。（記者吳昇儒攝）

    2022/04/06 11:21

    首次上稿 11:21
    更新時間 11:48（新增：搶救狀況）

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名婦人今日上午10時許，行經信一路時，發現田寮河靠近仁一路處，有一名男子浮在水面上，趕緊通報119救援。消防隊員迅速到場，將人拉起，但已無生命跡象。救護人員緊急使用自動心肺復甦機搶救該名男子，經醫院搶救後，暫已恢復生命跡象，但仍在加護病房搶救中。

    婦人向救災人員表示，自己行經該處時，發現對面河岸有一個人浮在水面上，好像一動也不動，隨著田寮河水起伏，才會趕緊通報。

    警方調查，落水的簡姓男子已90多歲高齡，經搶救後，目前已經恢復生命徵象，但仍在醫院救治中，初步研判是從吉羊橋落入河中。

    據悉，簡男因長年受心臟病所苦，曾向家屬表達出有輕生念頭，但今日落河原因為何，仍待進一步調查釐清。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    救護人員下艇將溺水者打撈上岸。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員下艇將溺水者打撈上岸。（記者吳昇儒翻攝）

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