基隆市區田寮河 驚見男子浮水面命危搶救中
2022/04/06 11:21
首次上稿 11:21
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更新時間 11:48（新增：搶救狀況）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名婦人今日上午10時許，行經信一路時，發現田寮河靠近仁一路處，有一名男子浮在水面上，趕緊通報119救援。消防隊員迅速到場，將人拉起，但已無生命跡象。救護人員緊急使用自動心肺復甦機搶救該名男子，經醫院搶救後，暫已恢復生命跡象，但仍在加護病房搶救中。
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婦人向救災人員表示，自己行經該處時，發現對面河岸有一個人浮在水面上，好像一動也不動，隨著田寮河水起伏，才會趕緊通報。
警方調查，落水的簡姓男子已90多歲高齡，經搶救後，目前已經恢復生命徵象，但仍在醫院救治中，初步研判是從吉羊橋落入河中。
據悉，簡男因長年受心臟病所苦，曾向家屬表達出有輕生念頭，但今日落河原因為何，仍待進一步調查釐清。
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