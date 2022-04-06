更改被害人座位挨轟父權 司法院：7日開會討論

今年3月1日，司法院在新北地院舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，圖中手持麥克風者為司法院長許宗力。而今卻挨轟父權心態。（資料照）

2022/04/06 11:15

〔記者吳政峰／台北報導〕「國民法官法」明年正式施行，但有檢察官發現司法院去年公布的「法庭席位布置規則」，把被害人的席位移到檢察官後方，等於是叫被害人「去後排坐著」，猶如威權家父長心態。司法院7日回應，已訂於7日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，討論被害人席位事宜。

司法院表示，已訂於7日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，邀請學者、法官、檢察官、律師、被害人團體及法務部代表，共同討論包含被害人席位在內的法庭席位布置事宜，只要有結論，即會對外說明。

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司法院解釋，應保障被害人（或被害人遺屬）在訴訟程序中得以充分陳述意見、參與程序，故於國民法官法庭中設置被害人的專屬席位，各界對於被害人席位安排有不同意見，但仍應以維持審檢辯三方構造，尊重被害人權益為最大考量，並以參考與我國法制接近的德日經驗來安排。

有檢察官質疑，司法院委託台灣設計研究院打造全新的國民法官法庭，3月1日完工定案，卻是依照去年公布的「法庭席位布置規則」，把被害人席位安排到檢察官後方，而非前年3月19日公布修正「法庭席位布置規則」，將「被害人及訴訟參與人」獨立設置一席在審判活動區。

檢察官批評，規則修改過程未事先與各方團體溝通，「只重法官台上體驗，不管台下訴訟參與」，席位安排只重表面，毫無邏輯，甚至不尊重人，呼籲司法院「揚棄威權家父長心態」，提供被害人提供獨立席位。

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